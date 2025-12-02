Condenaron a un ladrón reincidente por un brutal asalto a una mujer en Mendoza: el video del ataque

Un ladrón fue sentenciado a 12 años de prisión por un brutal asalto cometido a mediados de 2023 en la Cuarta Sección de la Ciudad de Mendoza , donde atropelló a una mujer para robarle el auto. La condena contra Claudio Abel Arancio Casanova fue dictada por el juez Rafael Escot , quien le declaró la reincidencia por su extenso historial delictivo.

El hecho ocurrió la noche del 15 de junio de 2023 , en una vivienda de calle Ituzaingó . La víctima llegó en su Ford Fiesta y lo dejó sobre el puente de ingreso con las llaves puestas, para abrir el portón. En ese momento fue sorprendida por un sujeto que estaba agazapado y se subió al vehículo para tomar el control en cuestión de segundos.

La mujer intentó impedir el robo forcejeando con él, pero terminó tirada en el piso. Fue en ese instante que el ladrón aceleró en reversa y la atropelló, provocándole graves lesiones en sus piernas .

Los llamados a la línea de emergencias 911 permitieron la llegada de personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ), que trasladó a la víctima a una clínica privada. El delincuente escapó a toda velocidad, pero la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona. Ese material fue clave para identificarlo y, días más tarde, detenerlo .

El caso llegó a juicio con una carga extra: el largo recorrido delictivo de Arancio Casanova. Desde que cumplió la mayoría de edad, casi no pasó períodos prolongados fuera de prisión, acumulando condenas principalmente por robos y amenazas.

Su primer ingreso a la cárcel fue en enero de 2009, a los 19 años, por un robo agravado con arma de fuego. En 2010 recibió cinco años de prisión, pena que luego fue elevada por la Suprema Corte a seis años y ocho meses. Recuperó la libertad en 2015, pero dos años después volvió a ser detenido por un robo agravado en Guaymallén, por el que fue condenado a un año y dos meses.

polo judicial edificio interiores guardia policial (7) El fallo contra Arancio Casanova se ventiló este martes en el Polo Judicial Penal. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En 2018 accedió a libertad asistida, pero reincidió de inmediato: en mayo cayó por un robo simple en tentativa y fue condenado al mes siguiente. Salió nuevamente, pero apenas un mes después volvió a ser imputado por encubrimiento simple, causa que terminó con otra condena en febrero de 2019.

En septiembre de 2019, quedó detenido por un caso de violencia de género con amenazas agravadas y lesiones. Durante la pandemia fue sentenciado a un año de prisión, pero recuperó la libertad en octubre de 2020 por el tiempo cumplido.

Su último antecedente previo al asalto en Ituzaingó fue en 2022, cuando fue detenido por un robo agravado con arma. En ese expediente terminó desvinculado y recuperó la libertad en setiembre de ese año.

La sentencia

Tras el debate oral por el caso de la Cuarta Sección, la Justicia condenó a Arancio Casanova a 12 años de prisión por robo agravado por las lesiones provocadas y amenazas agravadas, además de declarar su reincidencia, lo que endurece su situación penal y reduce las posibilidades de volver a la calle a corto plazo.