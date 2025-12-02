Córdoba: tres pitbulls fueron soltados por su dueño y atacaron salvajemente a un niño

El ataque ocurrió mientras jugaba con su hermano en la calle, después de que el vecino soltará a los perros.

El salvaje ataque ocurrió en el barrio Los Boulevares, al norte de la ciudad de Córdoba. Allí, el pequeño Bastian, de 9 años, se encontraba jugando a la pelota en la calle De Los Franceses al 6500 cuando fue atacado por tres perros pitbull, que le provocaron graves heridas en todo su cuerpo.

El niño fue ingresado este fin de semana en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad con heridas graves en la cabeza y el cuerpo. Los perros que lo atacaron pertenecen a un vecino de la familia y aún se encuentran en el domicilio, mientras que la familia de Bastian denuncia inacción de la Policía.

Dada la gravedad de las heridas, el pequeño había sido trasladado al Hospital Pediátrico, pero luego fue derivado al Hospital de Niños, donde fue operado y permanece internado. De todas formas, adelantaron que probablemente deberá ser operado nuevamente.

El relato de la madre y el antecedente de los pitbulls Según relató la madre a El Doce TV, el pequeño había salido a jugar a la pelota junto a su hermano cuando el vecino soltó a los perros, que se abalanzaron sobre Bastian y lo tiraron al suelo. "Estaba jugando a la pelota con el hermano, nosotros vivimos enfrente, y el vecino los largó para que corran. Estaba sentado y cuando quiso levantarse lo atacaron. Cuando lo vimos estaba boca abajo y tenía a los perros encima. Por suerte el papá pudo sacarle a los perros porque si no…".

La mamá de Bastian comentó: "Le vimos el hueco que tenía en la cabeza y temimos lo peor". Además, la abuela también contó que no sería la primera vez que atacan a una persona: “Ya habían matado al perrito de una vecina y atacado a una mujer”, contó la señora.