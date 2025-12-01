Rusia derriba 32 drones de Ucrania sobre once de sus regiones y el mar de Azov

Las fuerzas de Rusia detectaron más de treinta drones lanzados por Ucrania sobre distintas zonas de su territorio y también en el mar de Azov.

Las defensas rusas derribaron anoche 32 drones de Ucrania sobre once regiones y el mar de Azov, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche, entre las 23:30 del 30 de noviembre y las 07:00 de 1 de diciembre los medios de defensa antiaérea interceptaron 32 drones de ala fija ucranianos", afirma el parte.

Según Defensa, el ataque de anoche no se concentró en ninguna región en especial y abarcó una amplia geografía de la parte europea de Rusia.

Mientras, Moscú espera la llegada de Steve Witkoff, el enviado especial de la Casa Blanca, quien se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin, para avanzar en la negociación para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Soldados ucranianos preparan drones para atacar a Rusia. Foto: EFE Tanto Ucrania como Rusia abusan de los drones en la guerra. Foto: Efe EFE Rusia reciba una visita especial El viaje de Witkoff fue anunciado la semana pasada por el propio mandatario estadounidense, que insinuó que su yerno y asesor Jared Kushner, podría formar parte de la delegación negociadora.