Rusia no detiene sus ataques y sus avances en Ucrania y toma más territorio en el este

Las fuerzas de Rusia anuncia ataques y victorias en el este de Ucrania, con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk.

Las tropas de Rusia siguen avanzando en Ucrania, sobre todo en el este. Foto Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con ataques que llevaron a la toma de otra localidad en la provincia oriental de Donetsk, epicentro de su ofensiva.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur adoptaron acciones decisivas para liberar la localidad de Vasiukovka, en la República Popular de Donetsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso a través de un mensaje en su cuenta en Telegram, sin que el Gobierno o el Ejército de Ucrania se hayan pronunciado al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Rusia además detiene 140 drones de Ucrania Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado el derribo de cerca de 140 drones lanzados por las fuerzas de Ucrania durante las últimas horas, incluidos 52 en la región de Bélgorod, 26 en Kursk y 18 en Samara, sin informar sobre víctimas o daños materiales.