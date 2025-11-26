La Unión Europea reacciona ante la suba de la presencia militar de Rusia y China en el Ártico
La escalada militar de Rusia y China en el Ártico pone en peligro la estabilidad, según considera la Unión Europea.
El Parlamento Europeo de la Unión Europea ha advertido este miércoles de que la escalada militar de Rusia y China en el océano Ártico pone en peligro la estabilidad de toda la región, por lo que ha defendido que la zona siga siendo gestionada en base a los principios del derecho internacional.
En una resolución adoptada con 510 votos a favor, 75 en contra y 80 abstenciones, el Parlamento Europeo avisa de que la región se está convirtiendo en un "teatro estratégico de competencia geopolítica, acumulación militar, transformación energética y cambio ambiental global". Así, señala que la "extensa reestructuración militar" de Rusia y el "claro interés" de China en la región provoca un aumento de las tensiones regionales y pone en riesgo la estabilidad regional.
Frente a esto, los eurodiputados plantean que el Ártico siga gobernándose por "los principios del derecho internacional" y reclaman una estrategia propia de la UE "orientada a la seguridad".
La Unión Europea busca aliados
Insisten así en que se siga el marco legal internacional para la gobernanza del Ártico frente a la creciente competencia geopolítica en las rutas marítimas del Ártico. Niegan las reclamaciones territoriales o de navegación unilaterales y apoyan el diálogo diplomático apuntando que el derecho internacional de regir ante los intentos de proyectar influencia geopolítica bajo pretextos de cooperación científica o económica.
Como receta, los eurodiputados plantean que la Unión Europea fortalezca su cooperación con la OTAN, apuntando que el estrecho contacto entre la UE y Estados Unidos es "fundamental" para contener a Rusia y China en el Ártico. Dpa