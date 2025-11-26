La Unión Europea reacciona ante la suba de la presencia militar de Rusia y China en el Ártico

La escalada militar de Rusia y China en el Ártico pone en peligro la estabilidad, según considera la Unión Europea.

La Unión Europea y activistas de ongs, preocupados por la vida en el Ártico. Foto: Efe

El Parlamento Europeo de la Unión Europea ha advertido este miércoles de que la escalada militar de Rusia y China en el océano Ártico pone en peligro la estabilidad de toda la región, por lo que ha defendido que la zona siga siendo gestionada en base a los principios del derecho internacional.

En una resolución adoptada con 510 votos a favor, 75 en contra y 80 abstenciones, el Parlamento Europeo avisa de que la región se está convirtiendo en un "teatro estratégico de competencia geopolítica, acumulación militar, transformación energética y cambio ambiental global". Así, señala que la "extensa reestructuración militar" de Rusia y el "claro interés" de China en la región provoca un aumento de las tensiones regionales y pone en riesgo la estabilidad regional.

Frente a esto, los eurodiputados plantean que el Ártico siga gobernándose por "los principios del derecho internacional" y reclaman una estrategia propia de la UE "orientada a la seguridad".

La Unión Europea busca aliados Insisten así en que se siga el marco legal internacional para la gobernanza del Ártico frente a la creciente competencia geopolítica en las rutas marítimas del Ártico. Niegan las reclamaciones territoriales o de navegación unilaterales y apoyan el diálogo diplomático apuntando que el derecho internacional de regir ante los intentos de proyectar influencia geopolítica bajo pretextos de cooperación científica o económica.