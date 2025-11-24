Ucrania y Rusia: La Unión Europea insiste en ser parte del plan de paz de Donald Trump

Antonio Costa pide un cierre de filas en la Unión Europea para las negociaciones sobre Ucrania que impulsa Donald Trump con Rusia.

Antonio Costa, jefe de la Unión Europea, quiere a los europeos ocupados en el plan de paz de Donald Trump. Foto Dpa

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reclamado este lunes una "posición unida y coordinada" de la Unión Europea tras mantener contactos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, sobre las negociaciones lanzadas entre Kiev y Washington para acordar el plan de paz con Rusia presentado por la Administración de Donald Trump.

Esta unidad es "clave para garantizar un buen resultado de las negociaciones de paz", ha advertido el presidente del Consejo Europeo en un mensaje en redes sociales tras una llamada con Zelenski antes de la reunión informal de líderes europeos en Angola con motivo de la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana.

Esta reunión, convocada de urgencia tras el plan presentado por Donald Trump, a espaldas de Ucrania y europeos, busca cerrar filas entre europeos para tratar de impulsar un acuerdo de paz que cuente con los parámetros ucranianos y tenga en cuenta la arquitectura de seguridad europea.

La Unión Europea busca acuerdo interno Así, Costa ha indicado que tanto Ucrania como la Unión Europea tienen cosas en juego en estas negociaciones. En las últimas horas Ucrania trata de acercar posturas con Estados Unidos para limar los aspectos más lesivos de un plan, elaborado a espaldas de ucranianos y europeos, que contempla concesiones a Rusia como la cesión por parte de Ucrania de territorio en la región oriental del Donbás y fijar un límite al tamaño de su Ejército.

En la cita informal de líderes antes de la reunión con la Unión Africana asisten Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además de los líderes de Polonia, República Checa, Italia Portugal, Alemania, Croacia, Eslovaquia, Países Bajos e Irlanda, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por videoconferencia participan el resto de mandatarios, incluyendo al presidente francés, Emmanuel Macron.