"Nadie las va a apoyar": la reacción de los soldados ucranianos en el frente a las propuestas del plan de paz de EE.UU.

Algunos soldados ucranianos en la línea del frente han reaccionado al borrador del plan de paz estadounidense con una mezcla de desafío, ira y resignación.

La BBC habló con media docena de soldados que enviaron sus opiniones sobre el plan que se filtró la semana pasada a través de las redes sociales y mediante correos electrónicos.

Los negociadores estadounidenses y ucranianos han estado trabajando en cambios a las propuestas y se disponen a continuar las conversaciones sobre el "marco de paz".

Sobre el plan original estadounidense, Yaroslav, quien se encuentra en el este de Ucrania , dice que es "pésimo... nadie lo apoyará", mientras que un médico del ejército con el distintivo de Shtutser lo descartó como un "borrador de plan de paz absolutamente vergonzoso, indigno de nuestra atención".

Pero un soldado con el distintivo de Snake nos dijo: "Es hora de acordar al menos algo".

Esto es lo que los soldados que hablaron con la BBC dijeron sobre algunos de los puntos clave del borrador original del plan de paz estadounidense.

Cesión de territorio

Estados Unidos presentó un borrador de propuesta de paz en un momento en el que Rusia está logrando avances significativos en el campo de batalla. Solo en el último mes, Ucrania ha perdido otros 450 km² a manos de Rusia.

Kyiv aún controla alrededor del 15% de la región del Donbás, la parte oriental de Ucrania que abarca las provincias de Luhansk y Donetsk, un objetivo bélico clave para Rusia. Pero el plan original de Estados Unidos propone que Ucrania ceda toda la región, incluso partes que ha defendido con éxito durante casi cuatro años de guerra.

"Que se la lleven", declaró Snake a la BBC. "Prácticamente no queda nadie en las ciudades y pueblos... No luchamos por el pueblo, sino por la tierra, mientras perdemos a más gente".

Andrii, oficial del Estado Mayor de Ucrania, afirma que lo que se propone para Luhansk y Donetsk es "doloroso y difícil", pero sugiere que el país podría no tener otra opción.

Ucrania ha defendido la región desde 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea y sus fuerzas aliadas tomaron partes del Donbás. "Puede que no queramos cederla, pero no podremos mantenerla con fuerza militar ni recursos", afirma Andrii.

El este de Ucrania ha sido escenario de los combates más intensos de esta guerra, y Ucrania ha perdido decenas de miles de soldados defendiéndolo.

Matros, quien ha estado luchando desde 2018, nos dijo que ceder el Donbás "anularía todo: todos los esfuerzos de las fuerzas armadas".

"Ignoraría las vidas de los soldados y civiles caídos", afirmó.

Reducir el tamaño de las fuerzas armadas de Ucrania

El borrador del plan de paz estadounidense prevé limitar el tamaño de las fuerzas armadas ucranianas a 600.000 efectivos. Esta cifra sigue siendo significativamente mayor que antes de la invasión a gran escala, cuando su fuerza a tiempo completo rondaba los 250.000 soldados, pero menor que su tamaño actual. Las estimaciones más recientes sugieren que la fuerza militar de Ucrania supera los 800.000 efectivos.

Snake cree que el país necesitará a muchos de los que actualmente visten uniforme para ayudar a reconstruir Ucrania cuando termine la guerra. "¿Qué sentido tiene tener tanta gente en el ejército si hay garantías de seguridad?", se pregunta.

Andrii, el oficial de Estado Mayor, coincide con él. "Si hay garantías de seguridad, entonces, por supuesto, no tiene sentido mantener un ejército tan grande", afirma. "La gente está cansada y quiere volver con sus familias. No hay razón para mantenerlos en un ejército en tiempos de paz después de la guerra".

Cree que la economía de Ucrania no podría sostener unas fuerzas armadas tan numerosas en tiempos de paz.

Getty Images Se cree que más de 800.000 ucranianos están actualmente uniformados.

El médico del ejército Shtutser no está de acuerdo y afirma que el ejército de Ucrania "es lo único que nos separa de la derrota y la esclavitud", mientras que Matros califica la propuesta de reducir el tamaño de las fuerzas armadas de "absurda y manipuladora".

Garantías de seguridad

La disposición de Ucrania a aceptar las propuestas dependerá de sus futuras garantías de seguridad.

El borrador del plan estadounidense descarta la pertenencia de Ucrania a la OTAN, pero no a la Unión Europea. Se prometen garantías de seguridad estadounidenses si Rusia volviera a atacar, aunque no se dan más detalles sobre el alcance de dicho apoyo. El borrador también descarta la presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania, si se llega a un acuerdo.

Pero Yevhen, operador de drones en el este de Ucrania, cree que la presencia de tropas extranjeras en el país es una importante garantía de seguridad.

Reino Unido y Francia han liderado los esfuerzos para proporcionar una "fuerza de seguridad" en caso de un alto el fuego, a través de una "Coalición de los Dispuestos".

"Me gusta el plan de Reino Unido de enviar tropas a Ucrania [a través de esta coalición]", afirma. "Este es el único plan que nos ayudará a ganar: introducir tropas aliadas".

Getty Images Reino Unido es uno de los países que planea enviar fuerzas a Ucrania en caso de un alto el fuego.

Pero el oficial de Estado Mayor Andrii no cree que Europa pueda ofrecer muchas garantías de seguridad. "Europa ha pasado a estar completamente débil y dividida", afirma. "Parece que toda esperanza reside únicamente en Estados Unidos".

Sin embargo, otros soldados sugieren que tampoco se tiene mucha fe en Estados Unidos. "Las garantías de seguridad estadounidenses bajo su actual gobierno no son garantías en absoluto", afirma Schtutser.

Nuevas elecciones

El borrador del plan estadounidense propone que Ucrania celebre nuevas elecciones dentro de los 100 días siguientes al fin de la guerra. Según la Constitución ucraniana, no se pueden celebrar elecciones en tiempo de guerra.

Sin embargo, hay indicios de una creciente frustración con el gobierno actual, que enfrenta graves acusaciones de corrupción. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania investiga actualmente las acusaciones de que individuos se beneficiaron de contratos en el sector energético por valor de US $100 millones de dólares.

El presidente Volodymyr Zelensky ya se ha visto obligado a destituir a dos de sus ministros, quienes niegan las acusaciones. Un exviceprimer ministro y un socio comercial también están siendo investigados. El escándalo ha provocado luchas políticas internas y ha acaparado los titulares.

También es un tema de actualidad en el frente. Entre los soldados con los que hablamos hay apoyo a nuevas elecciones. "Por supuesto que son necesarias; no se confía en quienes ostentan el poder ahora mismo", afirma Snake.

Otro soldado, Marin, también está a favor de las elecciones, afirmando que el gobierno actual "necesita ser depurado de corrupción", mientras que Andrii coincide en que "es necesario un reajuste completo del gobierno" mediante nuevas elecciones, aunque no de inmediato.

Unas nuevas elecciones podrían ser la propuesta menos controvertida del plan. Pero, en general, existen serias dudas sobre las propuestas estadounidenses. Yaroslav nos dice que simplemente "no funcionarán", mientras que Oleksandr las descarta con una grosería.

El único mensaje claro de los militares con los que hablamos es que muchos están cansados ​​de luchar. Andrii tiene dudas sobre algunas de las propuestas, pero concluye: "Si detienen la guerra, entonces me convienen".

