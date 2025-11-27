Sin paz en Ucrania: para Rusia la OTAN boicotea los esfuerzos para lograr acuerdo

Rusia acusa a la OTAN de "torpedear" el proceso para "resolver el conflicto" en Ucrania. En los hechos, aún no hay cita agendada para conversar.

María Zajarova, de Exteriores de Rusia, habló sobre la posible paz con Ucrania. Foto: Efe.

El Gobierno de Rusia ha acusado este jueves a la OTAN de "torpedear" los esfuerzos para "resolver el conflicto" en Ucrania, desatado en febrero de 2022 tras la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de reiterar que la entrada de Kiev en el bloque es "inaceptable" para Moscú.

"No hemos visto ningún cambio, incluido el plan de la OTAN para torpedear el proceso de negociaciones para resolver el conflicto ucraniano", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha recalcado que "cualquier plan para un acuerdo político y diplomático, e incluso cualquier contacto, genera convulsiones en el clima de información, diseñadas para ralentizar, evitar e incluso provocar el colapso de cualquier tendencia (hacia la paz)", en referencia a la última propuesta presentada por Estados Unidos.

La OTAN se extiende cada vez más. Foto: Nato. La OTAN presiona y Rusia la confronta, de cara a un posible acuerdo para la paz. Foto: Nato. Sin cita agendada entre Rusia y Ucrania El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que "espera reunirse pronto" con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.