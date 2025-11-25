Los detalles del acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos como mediador: qué dice el plan

El plan del acuerdo, similar al de Gaza, también podría tener también similitudes con el acuerdo de la Guerra de Invierno entre Finlandia y la Unión Sovietica.

Este martes se anunció el comienzo de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, con Estados Unidos nuevamente como mediador. Según medios internacionales, el mismo podría tener algunas semejanzas con el logrado en la Franja de Gaza hace algunos meses. De todas formas, aún resta una reunión entre Donald Trump y Vladimir Zelenski.

En los últimos días se habían llevado a cabo encuentros entre funcionarios de ambos países y también reuniones bilaterales con representantes de Estados Unidos, donde comenzaron a idearse algunos puntos de este acuerdo. Igualmente, el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, afirmó que estaban cerca de aceptar un marco de acuerdo, aunque algunos puntos "solo pueden discutirse a nivel presidencial".

"Nuestras delegaciones alcanzaron un entendimiento común sobre los términos fundamentales del acuerdo discutido en Ginebra. Esperamos organizar una visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos lo antes posible en noviembre para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump", expresó el funcionario en su cuenta de Facebook.

Los puntos que aún se discuten en este acuerdo Si bien aún se desconoce con certeza el acuerdo, algunos funcionarios plantean que, así como ocurrió con Finlandia en 1940, Ucrania podría llegar a tener que ceder parte del territorio ocupado a Rusia de forma definitiva. Algo que Zelenski tal vez haya adelantado, luego de definir que el país afronta uno de los momentos más difíciles de su historia, en algo que ven como "perder su dignidad o perder un aliado".

Además, otra de las demandas de Rusia sería limitar el tamaño del ejercito ucraniano, junto a la prohibición de una adhesión a la OTAN, pero no así a la Unión Europea. En cambio, Rusia podría recibir una especie de "alivio" en cuanto a las sanciones económicas y políticas, ya que buscarían levantar el paquete de sanciones de la Unión Europea al país junto a la inmovilización de los activos rusos.