La historia de Alejo Abutkov, un compositor ruso que vivió su exilio en Mendoza

La historia de Alejo Abutkov tiene algo poco común: une a General Alvear con una región de Rusia a través de la música , el olvido y la reconstrucción. Durante décadas, su nombre quedó prácticamente perdido, tanto en su país natal como en Mendoza . Hoy, gracias a una investigación local, su obra volvió a sonar y a ocupar un lugar tanto en la cultura local como en la soviética.

Ese puente entre continentes no se construyó solo. Fue el resultado de un trabajo sostenido que logró reconstruir la vida de un compositor que escapó de la persecución política y encontró en el sur mendocino un nuevo lugar para vivir y enseñar.

El vínculo entre ambos territorios quedó reflejado recientemente en un homenaje en Rusia , donde su figura fue incorporada al patrimonio cultural de su región natal. Allí, su música volvió a interpretarse después de décadas de silencio.

La historia reciente de Abutkov comenzó casi por casualidad. Según relató Diego Bosquet, todo surgió cuando en una casa abandonada de San Pedro del Atuel aparecieron partituras desconocidas.

“Cuando analizamos los documentos comprendí la importancia del hallazgo, no sólo porque era material del siglo pasado, sino porque pertenecía a un músico contemporáneo de Rajmáninov y Glazunov”, explicó el investigador, quien fue convocado para revisar ese material.

A partir de ese momento, comenzó un trabajo de investigación, catalogación y reconstrucción que se extendió durante años. Ese proceso permitió recuperar una parte de la obra de un compositor que había quedado fuera del radar musical.

Abutcov adulto Desde San Pedro del Atuel hasta Ulianovsk, la figura de Abutkov vuelve a cobrar relevancia por el trabajo del musicólogo Diego Bosquet.

La historia de Abutkov también está atravesada por la política. Según reconstruyó Bosquet, el músico fue perseguido por su actividad antisoviética, encarcelado y luego obligado a emigrar.

“Descubrimos que después de haber sido perseguido y condenado por su actividad anti-soviética, emigró a la Argentina en 1923”, detalló. Esa salida forzada marcó el rumbo de su vida y también el destino de su obra.

Incluso en Rusia, su figura quedó desdibujada. Durante años se creyó que había muerto en 1929, cuando en realidad falleció en 1945 en General Alvear.

Su vida como músico en el sur de Mendoza

Conservatorio-Shubert en Alvear Un rescate histórico y musical permitió que Rusia reconozca a un compositor que vivió gran parte de su vida en General Alvear.

Lejos de su país, Abutkov encontró en Mendoza un espacio para desarrollar su vocación. En 1928 fundó el Conservatorio “Schubert” en General Alvear, convirtiéndose en un pionero de la educación musical en el sur provincial.

Allí no solo dirigía la institución, sino que era el único profesor. Enseñaba desde teoría musical hasta distintos instrumentos, replicando el nivel de los conservatorios europeos. Su trabajo dejó huella en la comunidad: por ese espacio pasaron cerca de 200 alumnos y se impulsaron conciertos y celebraciones vinculadas a la música.

A pesar de su producción, gran parte de la obra de Abutkov se perdió con el tiempo. Se estima que compuso cerca de 400 piezas, pero solo una pequeña parte fue recuperada. “Calculamos que hemos encontrado cerca del 10% de su producción musical”, explicó Bosquet. Sin embargo, el material hallado permitió dimensionar la calidad de su trabajo.

abutkov familia La historia de Abutkov une dos continentes y revive una obra que estuvo al borde de desaparecer durante décadas.

El equipo de investigación no solo catalogó las obras, sino que también comenzó a interpretarlas y difundirlas. Parte de ese proceso incluyó presentaciones en Mendoza con repertorio coral, instrumental y de cámara.

El reconocimiento a su obra en Rusia y Alvear

El punto más alto de este proceso llegó con el homenaje en Rusia. Entre el 1 y el 4 de abril de este 2026, en Ulianovsk, se realizaron conciertos, conferencias y actividades dedicadas a Abutkov.

Allí, su música volvió a interpretarse en su tierra natal, en algunos casos por primera vez. Además, se proyectaron materiales audiovisuales sobre su vida y la investigación realizada en Mendoza. “La música no conoce fronteras; es un lenguaje de sentimientos que cualquiera puede comprender”, destacó Bosquet el valor simbólico de este regreso durante el evento.

El homenaje no solo puso en valor la figura de Abutkov, sino también el trabajo de investigación realizado en Mendoza. Bosquet recibió un reconocimiento por su labor en la preservación y difusión de la obra del compositor.

Además, instituciones rusas incorporaron oficialmente a Abutkov como parte de su patrimonio cultural, algo que no había ocurrido durante décadas. Incluso en su región natal, se generaron espacios dedicados a su memoria, como exposiciones y actividades educativas.

La importancia de difundir un legado que estaba perdido

image Diego Bosquet fue el bastión principal de la recuperación y puesta en valor de la obra de Abutkov. Filarmónica de Ulyanovsk

El trabajo de recuperación no terminó. Según explicó Bosquet, el objetivo ahora es seguir difundiendo la obra de Abutkov y completar el mapa de su producción. Para el investigador, el verdadero homenaje no es solo recordar su historia, sino lograr que su música vuelva a ser escuchada.

“Estamos trabajando en la edición de un CD con toda su música coral”, señaló. También existe la idea de realizar un documental sobre su vida.

Hoy, su legado ya no pertenece solo al pasado. Su música volvió a sonar, su historia fue reconstruida y su nombre volvió a ocupar un lugar en la cultura. Ese recorrido, que empezó en una casa abandonada de San Pedro del Atuel, terminó cruzando el océano para reconectar dos territorios a través de la música.