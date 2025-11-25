Guerra Rusia-Ucrania: Volodimir Zelenski habría aceptado el acuerdo de paz, pero quedarían "detalles menores" a resolver

Luego de tres años, la guerra de Rusia y Ucrania parecería poder terminar a partir de los avances en un alto al fuego por parte de los Estados Unidos.

Las conversaciones orientadas al fin del conflicto entre Rusia y Ucrania ingresaron en una etapa con señales claras de avance, según declaraciones de portavoces gubernamentales y reportes difundidos por medios estadounidenses. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que "Estados Unidos ha logrado avances enormes hacia un acorde de paz".

Estados Unidos asegura haber logrado avances hacia un alto al fuego "Hay algunos detalles delicados, pero no insuperables, que deben resolverse y que requerirán más conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", agregó la funcionaria. Asimismo, destacó que representantes de ambos países aceptaron sentarse en una mesa común con mediación estadounidense, un paso que no se producía desde hacía más de tres años.

guerra rusia ucrania Así lo confirmó también el vocero del Ejército Jeff Tolbert, quien contó que el secretario del organismo, Dan Driscoll, había encabezado encuentros en Abu Dabi entre lunes y martes con la delegación rusa para avanzar hacia un acuerdo duradero, según contó la agencia Xinhua. Asimismo, medios estadounidenses revelaron que, según altos funcionarios de aquel país, tanto Washington como Kiev consensuaron los puntos centrales del borrador.

Qué dijo Zelenski con respecto al acuerdo Este lunes, el presidente ucraniano posteó un mensaje en sus redes sociales en el que informaba que, tras las negociaciones en Ginebra, "ponerle fin a la guerra es viable". "Aún queda trabajo por hacer todos juntos para finalizar el documento, y debemos hacerlo con dignidad"; agregó.

"Nuestro equipo ha informado sobre el nuevo borrador de medidas, y este es, sin duda, el enfoque correcto. Hablaré de los temas delicados con el presidente Trump", contó. "Ucrania nunca será un obstáculo para la paz; este es nuestro principio, un principio compartido [...] Haremos todo lo posible por lograrlo y estamos dispuestos a trabajar lo más rápido posible", añadió.