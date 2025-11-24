Rusia sigue atacando Ucrania: un dron deja cuatro civiles muertos en Járkov

Las fuerzas de Rusia no se detienen en el este de Ucrania. Esta vez, un dron que lanzó proyectiles dejó varios civiles muertos y otros heridos.

Al menos cuatro personas han muerto y trece, incluidos varios menores, han necesitado atención médica este domingo a causa de un ataque de un dron de Rusia en la ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, según han informado las autoridades ucranianas.

"En total, se sabe que cuatro personas han fallecido y trece han resultado heridas hasta el momento", ha anunciado el gobernador de la región militar de Járkov, Oleg Sinegubov, en su cuenta en Telegram, tras saber de la última víctima, una mujer de 69 años, que se ha sumado a otras dos mujeres, de 61 y 41 años, y a un hombre de 55.

El ataque ha consistido en una ofensiva con 16 proyectiles lanzados por un dron Geran-2, ha indicado el propio gobernador. "Han alcanzado viviendas privadas. Hay casas destruidas", ha señalado, antes de advertir de la posibilidad de que haya víctimas bajo los escombros en Ucrania.

Hay cinco personas con lesiones y otras siete han tenido que ser atendidas por una reacción de estrés agudo. "Dos personas han sido hospitalizadas y el resto están siendo atendidas por médicos en ese mismo lugar", ha relatado Sinegubov. Entre los heridos hay dos niños: un niño de 12 años herido por un cristal y una niña de 11 que sufre estrés severo.

drones ucranianos efe tropas ucranianas Ucrania Los drones, armas fundamentales de Ucrania y de Rusia en esta larga guerra. Foto Efe EFE Ataques mientras se habla de paz El propio Sinegubov había informado previamente de un incendio declarado en el distrito de Shevchenkivski de Járkov como consecuencia de ataques de drones de Rusia.