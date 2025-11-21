Rusia imparable en Ucrania: tomó otras cinco localidades en las últimas horas

Rusia avanza y toma otras cinco localidades en dos provincias en el este de Ucrania, donde prácticamente todas las tierras están bajo su dominio.

Las tropas de Ucrania se alejan más del este, ante los avances de Rusia. Foto Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras cinco localidades en las provincias de Donetsk y Dnipropetrovsk, en línea con sus progresos de los últimos meses en el este del país europeo tras sus ataques.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han logrado hacerse con el control de las localidades de Masliakivka, Novoselivka, Stavki y Yampil, situadas en Donetsk.

Así también lo ha hecho Rusia con la localidad de Radisne, en Dnipropetrovsk, sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado al respecto hasta ahora.

Rusia avanza en Ucrania Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk, donde concentra más ataques.