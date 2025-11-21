Presenta:

Mundo

|

Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia en Ucrania deja varios civiles muertos y heridos

En Ucrania, un nuevo ataque de Rusia deja al menos cinco muertos y ocho heridos en Zaporiya. Hubo incendios y edificios afectados por el bombardeo.

MDZ Mundo

Los civiles de Ucrania siguen muriendo bajo los ataques de Rusia. Foto Efe

Los civiles de Ucrania siguen muriendo bajo los ataques de Rusia. Foto Efe

EFE

En Ucrania, al menos cinco personas han muerto y otras ocho han resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército de Rusia en la capital homónima de Zaporiyia, han anunciado este viernes las autoridades ucranianas, en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022.

El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha actualizado el balance de víctimas de un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Rusia alrededor de las 21 de este jueves contra esta provincia situada en el sureste de Ucrania.

Te Podría Interesar

En un mensaje en su canal de Telegram ha indicado que el ataque ha provocado daños en "al menos cinco edificios de gran altura".

Rusia desata incendios en Ucrania

Las tropas rusas tuvieron un revés con las explosiones. Foto: EFE
Las tropas de Rusia atacaron fuerte en Ucrania. Foto: Efe

Las tropas de Rusia atacaron fuerte en Ucrania. Foto: Efe

Los proyectiles de Rusia llegaron a destruir "varios" centros comerciales y desatar un incendio, que ha sido extinguido por dotaciones de bomberos desplegadas.

Archivado en

Notas Relacionadas