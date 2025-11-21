Un nuevo ataque de Rusia en Ucrania deja varios civiles muertos y heridos
En Ucrania, un nuevo ataque de Rusia deja al menos cinco muertos y ocho heridos en Zaporiya. Hubo incendios y edificios afectados por el bombardeo.
En Ucrania, al menos cinco personas han muerto y otras ocho han resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército de Rusia en la capital homónima de Zaporiyia, han anunciado este viernes las autoridades ucranianas, en el marco de la guerra iniciada en febrero de 2022.
El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha actualizado el balance de víctimas de un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Rusia alrededor de las 21 de este jueves contra esta provincia situada en el sureste de Ucrania.
En un mensaje en su canal de Telegram ha indicado que el ataque ha provocado daños en "al menos cinco edificios de gran altura".
Rusia desata incendios en Ucrania
Los proyectiles de Rusia llegaron a destruir "varios" centros comerciales y desatar un incendio, que ha sido extinguido por dotaciones de bomberos desplegadas.