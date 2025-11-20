Ucrania soporta más avances de Rusia mientras se habla de una posible paz

En Ucrania, Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia en el marco de su invasión iniciada en febrero de 2022. Un plan de paz se trabaja.

Los civiles de Ucrania soportan el peso de la guerra con Rusia. Foto Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma del control de otra localidad situada en la provincia de Zaporiyia, en Ucrania, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas. La localidad de Veseloe, en Zaporiyia, ha sido liberada a través de operaciones activas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso a través de un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk.