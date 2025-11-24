Presenta:

Ucrania lanzó una flota de drones militares contra la capital de Rusia, Moscú

Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron a Rusia al menos ocho drones militares sobre Moscú que fueron destruidos. No hay reportes de víctimas o daños.

Ucrania y Rusia no dejan de llevar adelante fuertes ataques con drones en líneas enemigas. Foto Efe

EFE

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la destrucción de al menos ocho drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra la capital, Moscú, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños materiales. No es la primera vez que Ucrania ejecuta este tipo de ataques.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha informado sobre las interceptaciones a través de su cuenta en Telegram y ha agregado que "los servicios de emergencia están trabajando" en los puntos en los que han caído los restos de estos drones.

Las autoridades de Ucrania no se han pronunciado por ahora sobre el objetivo de estos ataques.

Los drones, armas habituales de rusos y ucranianos en la guerra. Foto: Efe.
Rusia recibió drones de Ucrania en Moscú y aún no hay reportes de víctimas. Foto: Efe.

Ucrania apuesta por sus drones

Los drones de Ucrania fueron lanzados después de que Rusia confirmara el derribo de cerca de 95 drones lanzados en las horas previas por el Ejército ucraniano, igualmente sin informar sobre víctimas o daños.

