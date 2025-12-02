Choque en General Paz: un policía herido y corte total por el operativo aéreo del SAME

Un choque entre un auto y una moto en General Paz dejó a un policía herido y la espera del helicóptero del SAME provocó fuertes demoras.

Un fuerte choque se produjo este martes por la tarde, en la Avenida General Paz, a la altura de la avenida Balbín, y generó un corte total. Junto a las demoras por el siniestro, se llevó a cabo un operativo aéreo del SAME por un herido que fue trasladado en helicóptero al Hospital Churruca.

El accidente involucró a dos vehículos cerca del barrio de Núñez, a la altura de la avenida Balbín, sentido al Riachuelo, según informaron desde las redes sociales de Autopistas del Sol. Allí se vieron involucrados un auto particular y una motocicleta, donde el conductor de la moto, un hombre de 41 años y agente de la Policía, resultó herido con politraumatismos.

Tras el incidente, las autoridades viales junto al personal médico desplegaron un operativo en conjunto para asistir a los heridos, que por el momento sólo se trataría del oficial de Policía.

Las demoras ante la espera del helicóptero La espera del helicóptero fue lo que provocó aún más demoras en la zona, ya que tardó unos diez minutos en llegar, generando largas filas en la autopista en medio de la hora pico. Las mismas se prolongaron incluso luego de que se haya liberado el lugar.