Cierran la autopista Dellepiane por obras del nuevo puente Piedra Buena: por cuánto tiempo estará cortada

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada al tránsito por tres días debido al montaje de las vigas que formarán parte del nuevo puente peatonal Piedra Buena, ubicado a 500 metros del cruce con la avenida General Paz .

Según lo dispuesto por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) , la medida se llevará a cabo este martes, miércoles y jueves desde las 22 horas y se extenderá por siete horas cada noche, es decir, hasta las 5 de la mañana.

Asimismo, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informaron que el corte total se realizará entre Larrazábal y la avenida General Paz en ambos sentidos. Por este motivo, se estableció un esquema de desvíos para los vehículos que se desplacen tanto hacia la Ciudad como hacia la Provincia.

En sentido hacia el centro porteño, el tránsito que circule por la autopista Riccheri será desviado hacia la avenida General Paz. Desde allí, los vehículos podrán optar por rutas alternativas como la autopista Perito Moreno o arterias principales como avenida Directorio, avenida San Juan, avenida Roca o avenida 27 de Febrero.

En dirección contraria, hacia la provincia de Buenos Aires , quienes circulen por la autopista Dellepiane deberán salir en Larrazábal. Desde ese punto, podrán continuar por la colectora hasta alcanzar General Paz , o utilizar vías alternativas como la avenida Eva Perón o la avenida Alberdi.

Otra opción para evitar la zona afectada consiste en tomar previamente la autopista Perito Moreno y empalmar con General Paz para luego retomar Riccheri. Además del corte total en ese tramo durante las noches mencionadas, actualmente

hay restricciones parciales en la calzada de la autopista Dellepiane, también entre Piedra Buena y Larrazábal. En ambos sentidos de circulación están inhabilitadas las banquinas y parte del carril derecho, como parte de las intervenciones en curso.

La transformación hacia la primera Autopista Parque de la Ciudad

Las tareas de montaje de las vigas del puente forman parte del proyecto de renovación integral de la autopista, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los principales cambios previstos, se destaca la transformación de Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad.

Este nuevo diseño contempla la refuncionalización de todos los accesos y salidas de la traza, así como la incorporación de un corredor exclusivo para el Metrobus. Esta vía exclusiva para colectivos ocupará el centro de la autopista y se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobus de la autopista 25 de Mayo. Además, se dio a conocer que la autopista tendrá circulación en doble sentido, seis paradores centrales y estará físicamente separada del resto del tránsito mediante defensas de hormigón.

Otro componente del proyecto incluye la construcción de nuevos tramos de colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci. Estos trabajos buscan dar continuidad al trazado interrumpido actualmente por el cruce del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ubicados a 600 metros de General Paz. Los nuevos tramos permitirán la conexión directa por debajo de ambas estructuras.

El plan también contempla la creación de un parque lineal de 4 kilómetros de extensión. Este espacio incluirá canchas deportivas, pista de atletismo, áreas de juegos, estaciones aeróbicas y un corredor verde con senderos para peatones, corredores y ciclistas.