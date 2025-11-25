Alerta nacional por sarampión: la situación de Mendoza y las medidas para evitar contagios

El Ministerio de Salud de la Nación emitió este martes una alerta epidemiológica por circulación de casos confirmados de sarampión por Argentina. Los casos incluyen a tres adultos de 49, 39 y 21 años, y un menor de 11 años, residentes de Uruguay y sin antecedentes de vacunación, que circularon por diferentes provincias argentinas.

Los afectados viajaron desde Bolivia a Uruguay a través de Argentina, atravesando siete provincias en colectivo. Ante este panorama, Salud emitió una alerta sanitaria , y solicitó la atención de todos aquellos ciudadanos que estuvieron en transportes, terminales y paradas por donde pasaron las personas contagiadas.

El sarampión es un enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.

Hasta la semana epidemiológica 26 de 2025, Argentina confirmó 35 casos de sarampión, la mayoría contraídos en otros países. Hasta el momento, el país mantiene el estatus de eliminación de la circulación endémica, logrado en el año 2000, aseguraron desde la cartera que conduce Mario Lugones.

Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, a la fecha Mendoza no cuenta con casos confirmados de sarampión . Sin embargo, Andrea Falaschi , directora de Epidemiología, recordó la importancia de completar los esquemas de vacunación para evitar la circulación de la enfermedad.

"El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. El virus se libera a través de las gotitas, por nariz, garganta, de las personas infectadas, y puede persistir mucho tiempo en el aire y en la superficie. Necesitamos dos dosis de vacuna antisarampionosa para estar protegidos", dijo la funcionaria.

En tanto, Falaschi también enfatizó en la importancia de la consulta temprana ante la aparición de síntomas.

"Fiebre alta, manchitas rojas en la piel, conjuntivitis, secreción nasal, son algunos de los síntomas. Las personas que tengan síntomas deben concurrir a su centro de salud más cercano usando un barbijo para ser diagnosticados", agregó.

Alerta por sarampión

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, el 20 de noviembre el Centro Nacional de Enlace (CNE) para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Uruguay notificó un clúster de casos sospechosos de sarampión dentro de la misma familia.

Estas cuatro personas, tres adultos y un menor, realizaron un viaje a Bolivia en donde participaron en actividades sociales en espacios cerrados de alta densidad, donde refieren que se encontraban personas sintomáticas.

La familia residente de Uruguay circuló por distintas provincias argentinas tras regresar desde Bolivia, entre el 13 y el 16 de noviembre de 2025. Al tratarse de una enfermedad altamente contagiosa y que permanece en el aire o superficies, las autoridades resaltaron que aquellas personas presentes en los recorridos afectados, deben estar atentas a la aparición de fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

La cartera sanitaria solicita prestar atención en los siguientes transportes, terminales y paradas, con sus respectivas fechas y horarios por donde pasaron las personas contagiadas:

Empresa Autobuses Quirquincho S.R.L.

Origen: Santa Cruz de las Sierras, Bolivia – jueves 13 de noviembre de 2025.

– jueves 13 de noviembre de 2025. Parador Mosconi, Salta – jueves 14 de noviembre (almuerzo).

– jueves 14 de noviembre (almuerzo). Parador Rosario de la Frontera, Santiago del Estero – jueves 14 de noviembre (cena).

– jueves 14 de noviembre (cena). Parador San Nicolás, Buenos Aires – viernes 15 de noviembre (mañana).

– viernes 15 de noviembre (mañana). Descenso en la estación de ómnibus de Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 12:30.

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 12:30. Fin de recorrido en la terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 13:00.

Empresa Balut Hermanos S.R.L.

Origen: Terminal de Salvador Mazza, Salta – jueves 14 de noviembre de 2025, 11:45.

– jueves 14 de noviembre de 2025, 11:45. Parador en Pinto, Santiago del Estero – viernes 15 de noviembre (mañana).

– viernes 15 de noviembre (mañana). Parador en Totoras, Santa Fe – viernes 15 de noviembre (mediodía).

Empresa San José S.R.L.

Origen: Terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 21:40.

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 21:40. Paradas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación (Entre Ríos; llegada el 16 de noviembre).

Cómo prevenir el sarampión

El sarampión puede presentarse en todas las edades, aunque en menores de 5 años y personas malnutridas puede darse de forma grave con complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, , meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o que incluso pueden causar la muerte.

La vacunación es vital para prevenir el sarampión. Foto: Efe. La vacunación es vital para prevenir el sarampión. EFE

Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según el Calendario Nacional de Vacunación: