Una importante firma internacional inauguró oficinas en Mendoza y anunció nuevos puestos de trabajo

En el Workplace Palmares, la firma PwC presentó sus oficinas y con ellas proyecta ampliar su plantilla hasta 300 personas, apostando al talento mendocino.

La firma internacional PwC presentó su nuevo espacio de oficinas en Palmares y anunció más contrataciones para profesionales mendocinos.

PwC inauguró sus nuevas oficinas en Workplace Palmares, el complejo corporativo del centro comercial de Godoy Cruz. Con este paso, la firma internacional consolida más de seis décadas de presencia ininterrumpida en Mendoza y renueva su apuesta por el talento provincial. La empresa ya cuenta con 200 colaboradores en la provincia y prevé llegar a 300 en los próximos dos o tres años.

Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina, repasó la trayectoria de la compañía en la región y destacó el cambio de escala que atravesó la operación mendocina. “Hace 66 años que estamos acá. En los primeros 50 años éramos unas 50 personas, trabajando más que nada para Mendoza. En los últimos años, con la industria de exportación de servicios y el trabajo virtual, pegamos un salto enorme”, explicó durante la recorrida por el nuevo espacio.

Puestos nuevos de trabajo y conexión con la educación de Mendoza pwc en Mendoza Palmares Workplace (1) Con su nueva sede en Workplace Palmares, PwC refuerza su presencia histórica en Mendoza y anticipa más empleo especializado. Prensa Gobierno de Mendoza La firma, que supera los 6.000 colaboradores en el país, continuará incorporando perfiles vinculados a transformación digital, ciberseguridad, auditoría, economía, finanzas corporativas, asesoramiento fiscal y legal. Este impulso abre nuevas oportunidades tanto para la práctica local como para la exportación de servicios de conocimiento. Durante la inauguración, los socios Martín Tarrío y Miguel Urus destacaron la visión estratégica de generar espacios de trabajo modernos, funcionales y cómodos que acompañen la expansión de la compañía.

La conexión con el sector académico también forma parte del plan de crecimiento. PwC mantiene una relación histórica con la UNCuyo, que fue remarcada durante el evento. La universidad recibió de la firma una donación de 70 computadoras que serán distribuidas en la red de bibliotecas, pensadas para apoyar actividades prácticas, trabajos académicos y el uso en salas de estudio colaborativas.

Workplace: el espacio de coworking en Palmares El edificio Palmares Workplace, inaugurado en 2024, suma casi 3.900 m² de oficinas distribuidas en siete niveles. Cuenta con áreas de esparcimiento y salas de reuniones de gran capacidad.