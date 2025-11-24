Elegí vos: quiénes son los mejores empresarios y empresas del año

AEM ya definió las 17 categorías en las que se destacará la excelencia empresarial en Mendoza durante este 2025. Votá quién merece ganar.

AEM premiará nuevamente a las mejores empresas y ejecutivos del año en Mendoza en su tradicional gala.

El próximo 28 de noviembre la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) tendrá su tradicional Premiación Empresarial, un reconocimiento que destaca a las empresas y empresarios que representan el espíritu innovador, productivo y estratégico de la provincia. En la antesala del evento, se dieron a conocer las 17 categorías que se disputarán este año y vos podés elegir cuáles son para vos las mejores.

Luego de una ardua tarea se reunió a referentes de diversos sectores que han demostrado compromiso, liderazgo y excelencia en su gestión. Luego, un jurado integrado por expertos del ámbito empresarial en la provincia emitirá su voto para elegir quiénes son las compañías y los ejecutivos más destacados de este año en la provincia. Finalmente, ellos serán premiados en la gala que se realizará el viernes en el Hilton Mendoza.

Durante la velada, además, se incluirá la entrega de un Premio a la trayectoria y otros reconocimientos especiales. Al igual que todos los años, el proceso de votación final se realizará previo a la fiesta de premiación y será auditado por la empresa PwC.

Pero antes de ese reconocimiento oficial, los lectores de MDZ Online podrán elegir quiénes son sus favoritos. Aunque no se trata de una votación oficial, sirve destacar aquellos proyectos que se han ganado la validación popular.

Las empresas y ejecutivos del año en Mendoza