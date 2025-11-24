Buena noticia: el turismo anota un finde largo exitoso y mira al verano con optimismo

El sector de turismo registró un buen movimiento con altas cifras de ocupación. El optimismo se traslada a la proyección del verano.

El fin de semana XL reactivó las expectativas del turismo para la temporada de verano.

El economista Carlos Burgueño destacó como "una muy buena noticia" el desempeño del turismo interno durante el fin de semana largo. "Aparentemente fue un muy buen fin de semana largo para el turismo en la Argentina", afirmó el columnista en MDZ Radio.

Si bien realizó una comparación con un año excepcional, Burgueño señaló: "Pueden ser mejor los datos, pueden ser mucho mejores. Pero comparado con lo que se venía viviendo no estuvieron mal". Y agregó: "Ahora esperando con expectativa el verano".

El analista puso énfasis en la potencialidad del sector como motor de empleo, sosteniendo que "el turismo argentino puede ser en el futuro un gran empleador. Un gran demandante de trabajo". En este sentido, expresó su deseo de que la temporada estival sea un éxito: "Ojalá que venga muy bien. Depende mucho también de los precios".

"Recibamos a la gente", exhortó Burgueño, al tiempo que concluyó con un mensaje alentador: "Expectativas positivas. Ojalá sea el anticipo de un muy buen verano en la Argentina".