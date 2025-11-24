Escuelas de verano: la temporada cuesta $500.000 en Mendoza

Pasada la etapa de integradores, finales y cenas de egresados, muchas familias comienzan a planificar la temporada estival entre las fiestas de fin de año, las vacaciones y la infaltables escuelas de verano , un comodín seguro para muchos padres -que por sus horarios laborales- no pueden quedarse en casa con los chicos durante el receso escolar.

Los valores de las escuelas de verano varían de acuerdo a la propuesta, si se trata de un club privado, una pileta municipal, socios o no socios. Un niño que no es socio de un club puede llegar a pagar $620.000 por la temporada en un club, pero la mayoría de las opciones privadas rondan entre los $350.00 y los $500.000.

Para muchos niños, las escuelas de verano son la primera instancia de acercamiento a la natación.

También está la opción de enviar a los más pequeños a un club municipal y en ese caso los valores son inferiores: van de los $50.000 a los $250.000.

Tanto las instituciones privadas como la mayoría de las escuelas de verano municipales, ofrecen una temporada amplia que abarca del 15 de diciembre al 13 de febrero coincidiendo con las vacaciones escolares. La diferencia, a veces, está en el horario de las actividades y la posibilidad de hacer una extensión a la tarde.

Otro punto, es la dificultad para conseguir un lugar en los establecimientos municipales que en general privilegian a los niños y adolescentes que hacen actividades en los centros deportivos durante el año, después de los vecinos del departamento y finalmente, a los chicos de otra zona.

escuelas de verano piletas natacion clubes guardavidas (6).JPG La presencia de guardavidas es obligatoria . ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las propuestas municipales

En la Ciudad de Mendoza habilitaron 2.000 lugares en las escuelas de verano. “Van a funcionar los gimnasios municipales 1, 2, 3, 4 y 5, el Cofarm y el club Cano. Van a tener prioridad los socios, los niños y niñas que usan los gimnasios municipales durante todo el año, después los vecinos de la Ciudad y después los de otros departamentos”, dijo la directora de Deportes de la Ciudad de Mendoza, Mariana Tonn en Radio MDZ.

“En los grupos de niños más pequeños habrá tres profesores de Educación Física y en todos los grupos al menos un profesor. Las familias que no puedan abonar la cuota pueden acercarse a Acción Social y solicitar las becas”, agregó. Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de noviembre para los vecinos de otros departamentos.

Por su parte en Luján de Cuyo, funcionarán 8 centros distribuidos en distintos puntos del departamento, alcanzando a más de 3.000 participantes. Las inscripciones se realizarán de manera online desde el martes 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2025 y se otorgarán por orden de inscripción, con cupos limitados. El proceso requiere completar datos personales verídicos, cargar la información de los menores a cargo y efectuar el pago al momento de la inscripción, condición indispensable para confirmar la plaza.

lujan escuela de verano Las escuelas de verano de Luján de Cuyo. Municipalidad de Luján de Cuyo

Las actividades se desarrollarán de martes a viernes, salvo el programa de Discapacidad, que funcionará de lunes a jueves. Los centros habilitados incluyen el Polideportivo de Ciudad, el Polideportivo Carrodilla, el Camping SUPE, el Camping Dique Cipolletti, el Camping Punta Verde en El Carrizal, el Camping UNCuyo (ex ACA) en Potrerillos–Cacheuta, el Club Peumayén y el Club Luján Padel. Cada sede contará con grupos organizados por edad y cupos específicos que permiten garantizar seguridad, acompañamiento profesional y dinámicas acordes a cada etapa. Más información aquí.

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz brindarán actividades gratuitas y recreativas para niños, niñas, adolescentes, adultos, personas con discapacidad y personas mayores en el departamento desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero 2026 en distintos espacios municipales y clubes de la comuna.

La inscripción online comenzará el lunes 1 de diciembre a partir de las 8 al 3 de diciembre, o hasta agotar cupos, a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz. Quienes realizaron la inscripción online, deberán retirar su carnet del día 9 al 11 de diciembre en el natatorio correspondiente de 10 a 13 o de tarde de 15 a 18.

En Guaymallén lanzaron “Destino Verano”, un programa orientado a niños, adolescentes y personas mayores del 16 de diciembre al 13 de febrero. “Este espacio recreativo y formativo se llevará a cabo en siete sedes del departamento, con actividades para diversas franjas etarias y necesidades. Completá el formulario de preinscripción”, puntualizaron. Las inscripciones cerraron el 21 de noviembre.

escuelas de verano piletas natacion clubes (11).JPG Algunas escuelas de verano empiezan reciben niños de 4 años. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los clubes privados

Jockey Club de Mendoza

socio $350.000 en efectivo o transferencia o $$425.000 en 3 cuotas

no socios $450.000 en efectivo o transferencia o $525.000 en 3 cuotas

Los valores incluyen salidas, actividades especiales y la remera de la escuela

Andes Talleres

socio $395.000

no socios $620.000

Todas las actividades y la temporada de pileta incluidas

El histórico club cuenta con varias disciplinas y casi 3.000 socios activos. Foto: Prensa Andes Talleres El histórico club Andes Talleres. Prensa Andes Talleres

Club Israelita Macabi

socios $350.000

no socios $570.000

Club Leonardo Murialdo

socios $460.000

alumno $512.500

no socios $545.500

descuentos para hermanos

Club Alemán

socios $390.000

no socios $520.000

descuentos para hermanos

Club Regatas

socios $620.000