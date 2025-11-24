Escuelas de verano: la temporada cuesta $500.000 en Mendoza
En algunos clubes, las escuelas de verano para no socios superan los $600.000 la temporada. Las piletas municipales van de los $50.000 a los $250.000.
Pasada la etapa de integradores, finales y cenas de egresados, muchas familias comienzan a planificar la temporada estival entre las fiestas de fin de año, las vacaciones y la infaltables escuelas de verano, un comodín seguro para muchos padres -que por sus horarios laborales- no pueden quedarse en casa con los chicos durante el receso escolar.
El costo de la escuelas de verano
Los valores de las escuelas de verano varían de acuerdo a la propuesta, si se trata de un club privado, una pileta municipal, socios o no socios. Un niño que no es socio de un club puede llegar a pagar $620.000 por la temporada en un club, pero la mayoría de las opciones privadas rondan entre los $350.00 y los $500.000.
También está la opción de enviar a los más pequeños a un club municipal y en ese caso los valores son inferiores: van de los $50.000 a los $250.000.
Tanto las instituciones privadas como la mayoría de las escuelas de verano municipales, ofrecen una temporada amplia que abarca del 15 de diciembre al 13 de febrero coincidiendo con las vacaciones escolares. La diferencia, a veces, está en el horario de las actividades y la posibilidad de hacer una extensión a la tarde.
Otro punto, es la dificultad para conseguir un lugar en los establecimientos municipales que en general privilegian a los niños y adolescentes que hacen actividades en los centros deportivos durante el año, después de los vecinos del departamento y finalmente, a los chicos de otra zona.
Las propuestas municipales
En la Ciudad de Mendoza habilitaron 2.000 lugares en las escuelas de verano. “Van a funcionar los gimnasios municipales 1, 2, 3, 4 y 5, el Cofarm y el club Cano. Van a tener prioridad los socios, los niños y niñas que usan los gimnasios municipales durante todo el año, después los vecinos de la Ciudad y después los de otros departamentos”, dijo la directora de Deportes de la Ciudad de Mendoza, Mariana Tonn en Radio MDZ.
“En los grupos de niños más pequeños habrá tres profesores de Educación Física y en todos los grupos al menos un profesor. Las familias que no puedan abonar la cuota pueden acercarse a Acción Social y solicitar las becas”, agregó. Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de noviembre para los vecinos de otros departamentos.
Por su parte en Luján de Cuyo, funcionarán 8 centros distribuidos en distintos puntos del departamento, alcanzando a más de 3.000 participantes. Las inscripciones se realizarán de manera online desde el martes 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2025 y se otorgarán por orden de inscripción, con cupos limitados. El proceso requiere completar datos personales verídicos, cargar la información de los menores a cargo y efectuar el pago al momento de la inscripción, condición indispensable para confirmar la plaza.
Las actividades se desarrollarán de martes a viernes, salvo el programa de Discapacidad, que funcionará de lunes a jueves. Los centros habilitados incluyen el Polideportivo de Ciudad, el Polideportivo Carrodilla, el Camping SUPE, el Camping Dique Cipolletti, el Camping Punta Verde en El Carrizal, el Camping UNCuyo (ex ACA) en Potrerillos–Cacheuta, el Club Peumayén y el Club Luján Padel. Cada sede contará con grupos organizados por edad y cupos específicos que permiten garantizar seguridad, acompañamiento profesional y dinámicas acordes a cada etapa. Más información aquí.
Desde la Municipalidad de Godoy Cruz brindarán actividades gratuitas y recreativas para niños, niñas, adolescentes, adultos, personas con discapacidad y personas mayores en el departamento desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero 2026 en distintos espacios municipales y clubes de la comuna.
La inscripción online comenzará el lunes 1 de diciembre a partir de las 8 al 3 de diciembre, o hasta agotar cupos, a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz. Quienes realizaron la inscripción online, deberán retirar su carnet del día 9 al 11 de diciembre en el natatorio correspondiente de 10 a 13 o de tarde de 15 a 18.
En Guaymallén lanzaron “Destino Verano”, un programa orientado a niños, adolescentes y personas mayores del 16 de diciembre al 13 de febrero. “Este espacio recreativo y formativo se llevará a cabo en siete sedes del departamento, con actividades para diversas franjas etarias y necesidades. Completá el formulario de preinscripción”, puntualizaron. Las inscripciones cerraron el 21 de noviembre.
Los clubes privados
Jockey Club de Mendoza
- socio $350.000 en efectivo o transferencia o $$425.000 en 3 cuotas
- no socios $450.000 en efectivo o transferencia o $525.000 en 3 cuotas
- Los valores incluyen salidas, actividades especiales y la remera de la escuela
Andes Talleres
- socio $395.000
- no socios $620.000
- Todas las actividades y la temporada de pileta incluidas
Club Israelita Macabi
- socios $350.000
- no socios $570.000
Club Leonardo Murialdo
- socios $460.000
- alumno $512.500
- no socios $545.500
- descuentos para hermanos
Club Alemán
- socios $390.000
- no socios $520.000
- descuentos para hermanos
Club Regatas
- socios $620.000