Guaymallén subasta nuevamente autos y motos: cómo participar

El municipio de Guaymallén anunció una nueva subasta con fecha confirmada de autos y motos. Así se puede participar.

La Municipalidad de Guaymallén informó que el próximo miércoles 26 de noviembre llevará adelante una subasta de vehículos retenidos, que incluye un lote compuesto por seis motos, dos pick-up y dos autos. La comuna ya destacó las fechas y los horarios de exhibición previo al remate.

Según anunciaron desde la comuna, los interesados podrán ver las unidades en exhibición el día anterior, martes 25, entre las 10 y las 12, en la Playa de Secuestros ubicada en el distrito El Sauce (calle Tirasso y callejón Los Eucaliptos).

La subasta se realizará a las 9:30 h en la Oficina de Subastas Judiciales, situada en San Martín 322, Ciudad de Mendoza. Quienes quieran participar deben presentarse con su DNI y llegar antes de que comience la puja.

En caso de resultar adjudicatarios, los compradores deberán abonar en efectivo un 10 % de su oferta como señal, más otro 10% por la comisión del martillero, y un adicional del 2,5 % en concepto de impuestos.

Para más detalles, los interesados pueden comunicarse con la martillera María Manucha de Sajn al número 2615-521623.