"El sueño (la cama)", la pintura de Frida Kahlo que se convirtió en la obra de arte más cara de una mujer jamás subastada

Una pintura surrealista de la famosa artista mexicana Frida Kahlo se vendió por US$54,7 millones, rompiendo el récord de subasta para una obra de una mujer.

La pintura, de la década de 1940, alcanzó un precio más de mil veces superior a su valor original cuando fue subastada en 1980, tras una tensa puja entre dos coleccionistas, según la casa de subastas Sotheby's.

La obra, titulada "El sueño (la cama)", representa a Kahlo dormida en una cama con dosel bajo un esqueleto envuelto con dinamita.

La subasta superó el récord anterior para la obra de una pintora, de US$44 millones, así como el precio más alto pagado por un retrato de Kahlo: US$34,9 millones en 2021.

El autorretrato es una de las obras de Kahlo con mayor carga psicológica, según Sotheby's.

Fue pintado durante un período turbulento de su vida: el año en que asesinaron a un ex amante y después de divorciarse de Diego Rivera, reconciliarse y volverse a casar con él.

Kahlo, quien falleció en 1954, es considerada una de las más grandes pintoras del siglo pasado y se dio a conocer por sus autorretratos.

Su obra a menudo reflejaba su dolorosa relación con su cuerpo, afectado por la poliomielitis en su infancia y por las graves lesiones sufridas en un accidente de autobús.

"Pocos podrían haber imaginado que 'El sueño (la cama)' se vendería finalmente por US$55 millones cuando fue subastada por primera vez en Sotheby's en 1980 por US$51.000", comentó Anna Di Stasi, directora del departamento de arte latinoamericano de la casa de subastas.

"Este resultado sin precedentes demuestra lo mucho que hemos avanzado, no solo en la apreciación del genio de Frida Kahlo, sino también en el reconocimiento de las mujeres artistas al más alto nivel del mercado", añadió.

El precio más alto alcanzado anteriormente en una subasta por una obra de una mujer artista lo ostentaba "Jimson Weed/White Flower No. 1", de Georgia O'Keeffe, vendida en Sotheby's en 2014 por US$44 millones.

"El sueño (la cama)" es una de las pocas pinturas de Kahlo que se encuentran en el mercado público desde que las autoridades mexicanas declararon sus obras como monumentos artísticos en la década de 1980, impidiendo su exportación sin autorización.

La historia de Kahlo fue adaptada al cine en 2002 con una película biográfica protagonizada por Salma Hayek, que narra su tormentosa relación con Diego Rivera y las lesiones que sufrió en su vida.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC