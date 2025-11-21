El Banco Ciudad subasta joyas y alhajas: cómo participar del remate
El Banco Ciudad pone a subasta una enorme cantidad de alhajas y joyas en una oportunidad tremenda para coleccionistas e inversores.
El Banco Ciudad anuncia la realización de una nueva subasta, que incluye una selección de alhajas y piezas de joyería de alto valor. Se trata de una nueva convocatoria de su plataforma digital de subastas (subastas.bancociudad.com.ar), que permite adquirir objetos con historia y calidad refinada, como anillos, colgantes, pulseras y otras piezas de metales nobles y gemas.
Joyas con valor histórico y material en la subasta
Entre los lotes destacados de la subasta se encuentran piezas confeccionadas en oro, platino y engastadas con piedras preciosas, lo que las convierte no solo en objetos ornamentales sino también en una forma de inversión.
Te Podría Interesar
Según las experiencias de subastas anteriores del Banco Ciudad, muchas alhajas están "garantizadas en su calidad e integridad por el laboratorio de gemología de la entidad".
Estas subastas suelen atraer a distintos públicos: desde coleccionistas de joyería, diseñadores que buscan gemas para sus creaciones, hasta inversores que consideran a las alhajas como un activo de largo plazo.
¿Cómo participar de la subasta?
Participar en la subasta del Banco Ciudad no es complejo, pero requiere cumplir con algunos pasos formales:
Registro: Primero, es necesario registrarse en la plataforma de subastas del banco (subastas.bancociudad.com.ar). Las credenciales que se usan son las mismas que para “Autogestión” del banco.
Leer las condiciones de venta: Antes de ofertar, cada participante debe leer cuidadosamente el pliego de bases y condiciones disponible en el sitio.
Depósito de garantía (“caución”): Se debe hacer una transferencia por un monto equivalente al 20% del valor base del lote al que se quiere pujar.
Inscripción anticipada: Hay que inscribirse al menos 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta para quedar habilitado.
Habilitación para ofertar: Una vez realizado el depósito y completada la inscripción, el usuario recibe un email de habilitación para pujar.
Plataforma de puja: La subasta se realiza de forma online, usando computadora, tablet o smartphone con conexión a Internet.
Adjudicación y pago: Si resulta ganador, debe abonar —además del monto ofertado— una seña (20 %) más una comisión (10 %) e IVA. Luego, se debe integrar el saldo restante dentro del plazo establecido.
Reembolso de garantía: Si no se gana el lote, la garantía depositada se devuelve en un plazo que suele ser de hasta 7 días hábiles.
Las alhajas son exhibidas previamente para que los interesados puedan verlas antes de la subasta. En otras subastas similares, la exhibición se ha hecho en la sede física del banco (por ejemplo, en Av. Cabildo 3061), en horarios comerciales.
La transparencia de la subasta se refuerza con el aval del laboratorio gemológico del banco, lo que da respaldo técnico sobre la autenticidad de las piezas.
Más allá del atractivo estético, muchas piezas pueden considerarse como activos de inversión, sobre todo por el valor intrínseco de los materiales y las gemas.
Esta subasta representa una oportunidad para quienes buscan joyería de lujo a precios accesibles dentro del mercado de subastas, ya que las bases pueden resultar más bajas que tiendas tradicionales, y los lotes suelen superar su valor base en pujas activas.
Además, para inversores alternativos, las alhajas ofrecen un valor refugio interesante: el oro y las piedras preciosas son activos con demanda constante, y la subasta permite acceder a ellos de una forma regulada y transparente.