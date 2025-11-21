El Banco Ciudad subasta joyas y alhajas: cómo participar del remate

El Banco Ciudad pone a subasta una enorme cantidad de alhajas y joyas en una oportunidad tremenda para coleccionistas e inversores.

Ilustrativa. Subasta de joyas y alhajas en el Banco Ciudad.

El Banco Ciudad anuncia la realización de una nueva subasta, que incluye una selección de alhajas y piezas de joyería de alto valor. Se trata de una nueva convocatoria de su plataforma digital de subastas (subastas.bancociudad.com.ar), que permite adquirir objetos con historia y calidad refinada, como anillos, colgantes, pulseras y otras piezas de metales nobles y gemas.

Joyas con valor histórico y material en la subasta Entre los lotes destacados de la subasta se encuentran piezas confeccionadas en oro, platino y engastadas con piedras preciosas, lo que las convierte no solo en objetos ornamentales sino también en una forma de inversión.

Según las experiencias de subastas anteriores del Banco Ciudad, muchas alhajas están "garantizadas en su calidad e integridad por el laboratorio de gemología de la entidad".

Screenshot (18) Las joyas que ofrece el Banco Ciudad en la subasta. Estas subastas suelen atraer a distintos públicos: desde coleccionistas de joyería, diseñadores que buscan gemas para sus creaciones, hasta inversores que consideran a las alhajas como un activo de largo plazo.

¿Cómo participar de la subasta? Participar en la subasta del Banco Ciudad no es complejo, pero requiere cumplir con algunos pasos formales: