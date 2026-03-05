Prorrogan cuotas de créditos hipotecarios para vecinos de Estación Buenos Aires

El Banco Ciudad dispuso una prórroga de 90 días para el pago de créditos hipotecarios de vecinos de Estación Buenos Aires tras el derrumbe del complejo.

El Banco Ciudad anunció una prórroga de 90 días para el pago de cuotas de créditos hipotecarios destinada a vecinos de la zona 2 del complejo habitacional Estación Buenos Aires, quienes actualmente no pueden habitar sus departamentos tras el derrumbe en Parque Patricios.

La medida implica que durante los meses de marzo, abril y mayo no se debitarán las cuotas correspondientes a esos períodos. Los montos serán diferidos y se abonarán recién en los tres meses posteriores al vencimiento del plazo original del crédito.

Prórroga de los créditos hipotecarios Según informó la entidad bancaria, desde el viernes 6 de marzo se contactará a los titulares de los préstamos de las unidades afectadas para comunicarles la propuesta de espera y diferimiento del pago.

El mecanismo se aplicará sin necesidad de que los clientes realicen trámites adicionales, ya que la entidad implementará automáticamente el esquema de prórroga.

Desde el banco explicaron que la decisión busca acompañar las acciones impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a los vecinos afectados por la evacuación preventiva de cuatro edificios del complejo habitacional.