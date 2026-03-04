Se conoció el impactante video del momento del derrumbe en el edificio de Parque Patricios

El martes por la madrugada, los vecinos del barrio porteño de Parque Patricios se vieron afectados por el derrumbe del techo del estacionamiento de un edificio ubicado en la calle Mafalda al 907.

Si bien, por el hecho, no se registraron heridos, la loza del techo cedió y cayó sobre más de 60 vehículos estacionados en el lugar. Asimismo, al menos 300 personas tuvieron que ser evacuadas.

El colapso ocurrió cerca de las 4.30 en un edificio ubicado en la calle Mafalda, entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola. Ante la posibilidad de nuevos desprendimientos, se dispuso la evacuación preventiva de decenas de vecinos. En suma, trabajaron en la zona efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil y Guardia de Auxilio.

Precisamente, desde Defensa Civil indicaron que el derrumbe afectó columnas del subsuelo y de la planta baja de los edificios involucrados. Por este motivo, señalaron que existe un “potencial riesgo estructural” por el vínculo entre la losa colapsada y las columnas del sector afectado.

Según indicaron, la losa estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, con la función de impedir que se doblen. Tras el colapso, esas columnas quedaron con una condición de endeblez que, de acuerdo con la evaluación preliminar, configura un potencial riesgo estructural.

Qué empresa está detrás de la construcción del edificio afectado

El hecho tuvo lugar en el complejo Estación Buenos Aires, un emprendimiento desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan Procrear. La obra fue licitada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las viviendas comenzaron a entregarse en 2021. Se trata del mayor emprendimiento construido por el Estado Nacional en el marco de Procrear II.

El edificio donde se produjo el derrumbe corresponde al sector 2 del complejo. De acuerdo con los datos del proyecto, esa etapa fue ejecutada por la Constructora Sudamericana (Cosud). La empresa también realizó los edificios de los sectores 1 y 10 dentro del mismo conjunto habitacional.

El reclamo de los vecinos damnificados

Los testimonios de los vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios

En diálogo con MDZ, una de las vecinas, Rocío, indicó que hay “problemas de infraestructura desde que nos entregaron los departamentos". "El sector 2 empezó a hacer reparaciones en el patio interno, que es lo que más tiene problemas. Empezaron a hacer agujeros, y como los cimientos están fallados, se derrumbó", explicó la mujer.

"No nos dan respuesta de quién se va a hacer cargo, porque la constructora no aparece, el ingeniero no aparece, se echan la culpa los del Banco Hipotecario con las personas de la constructora, no nos dicen cuándo vamos a poder ingresar. Yo me fui a trabajar porque soy docente y me fui con lo puesto. Ya volví, pero aún no me dejan ingresar. Estamos esperando para poder retirar cosas de nuestros domicilios, porque no tenemos nada", denunció.