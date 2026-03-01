Se derrumbó un escenario en un boliche de Costanera: 9 heridos y 700 evacuados en la madrugada

El colapso ocurrió en el boliche Archie, en Costanera Norte, durante una fiesta electrónica. Se desplegó un amplio operativo de emergencia

Un momento de conmoción se vivió este domingo por la madrugada en el boliche Archie, ubicado en la Costanera, después de que un sector del escenario se desplomara, dejando nueve personas heridas. El incidente ocurrió mientras se desarrollaba un evento de música electrónica y provocó la evacuación de unas 700 personas que se encontraban en el lugar.

El hecho se produjo alrededor de las 5 de la mañana, en el establecimiento ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, cuando una estructura metálica del escenario se desprendió y cayó sobre el sector donde se encontraban las mesas del público.

Derrumbe boliche Costanera Según los primeros reportes, la parte afectada incluía luminarias y equipos de sonido que estaban montados sobre una base metálica. La estructura se precipitó en una zona que funciona como terraza con vista al río.

El gran despliegue en el boliche Tras el llamado al 911, se activó un importante operativo de emergencia. El SAME envió diez ambulancias al lugar para asistir a los afectados.

En total, nueve personas fueron atendidas por politraumatismos y diferentes tipos de traumatismos ocasionados por el impacto de la estructura. Según el parte médico preliminar, dos personas fueron trasladadas al Hospital Pirovano; otros dos fueron derivados al Hospital Rivadavia; un paciente fue llevado al Hospital Fernández, mientras que el resto recibió atención en el lugar y no necesitó traslado.