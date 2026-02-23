Se conoció el video de la brutal pelea a la salida de un boliche en La Plata: una joven terminó internada

Pasó otro fin de semana y se registró una nueva pelea a la salida de un boliche . La violencia entre jóvenes que salen a bailar sigue siendo moneda corriente y preocupa cada vez más. Esta vez, el escenario fue el partido bonaerense de La Plata , donde tuvo lugar una pelea masiva que concluyó con una mujer herida.

De acuerdo con los medios locales, el hecho ocurrió en la madrugada del sábado en el cruce de las calles 7 y 49, en una zona céntrica de la ciudad de La Plata .

Agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo advirtieron la situación a través de las cámaras de seguridad instaladas en el área, donde se observó a un grupo de jóvenes que se peleaba en la vía pública.

En las imágenes se puede observar que, en medio del masivo enfrentamiento, una joven cayó desvanecida sobre el asfalto. Enseguida, un conocido intentó ayudarla a incorporarse, pero la mujer no pudo.

Brutal pelea a la salida de un boliche en La Plata

En ese momento, la policía logró intervenir, luego de recibir un llamado anónimo alertando por una pelea masiva en la vía pública. Al llegar a la escena, los oficiales se encontraron con la víctima, que más tarde identificaron como Mariel D., de 33 años, tendida en el suelo, con lesiones en el rostro e inconsciente.

Tras ello, el personal médico del SAME la trasladó al Hospital Rossi, donde quedó internada en observación, según se informó tras el operativo.

Por qué se pelearon afuera del boliche

Luego de interrogatorios a los testigos, la Policía reconstruyó el episodio. El enfrentamiento habría iniciado luego de que la joven rozara accidentalmente a otra en la calle. Por ello, esta última se sacó los zapatos y comenzó a golpear a la víctima con toda su fuerza, acompañada por un grupo de amigos.

Fue entonces que el hermano de la victima intervino para intentar defenderla, pero varias personas lo rodearon y lo golpearon. Mientras, la víctima se aferraba a la pierna de su hermano, implorando que la golpiza terminara.

Los detenidos por la golpiza

Tras el episodio, personal policial y efectivos de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) interceptaron a seis personas involucradas en la pelea y las derivaron a la comisaría.