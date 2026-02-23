El vínculo oculto entre "El Mencho" y Argentina: lavado de dinero y un minimarket en Puerto Madero

Considerado uno de los hombres más peligrosos del mundo, “El Mencho” extendió su red más allá de México. Así intentó el Cartel de Jalisco Nueva Generación instalarse en el país.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como el Mencho, fue el líder narco del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El domingo por la tarde, las fuerzas armadas abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", el capo narco más buscado de México y los Estados Unidos. Tras el asesinato del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, se desató el caos a lo largo del país.

La historia del Cartel de Jalisco Nueva Generación en Argentina El cartel intentó instalarse en el país para lavar millones de dólares provenientes del narcotráfico. Todo comenzó 17 años atrás, cuando tres mexicanos protagonizaron un choque en Puerto Madero. Lo que llamó la atención fue que la patente del vehículo estaba a nombre de una empresa que había sido creada recientemente y era presidida por un taxista.

La investigación reveló que los mexicanos transfirieron millones de dólares a la Argentina, con los cuales alquilaron varios locales en la Ciudad de Buenos Aires y hasta abrieron un minimarket llamado “Corner Mi Lugar” en Puerto Madero.

Luego, en 2016 los investigadores descubrieron que los mexicanos que habían llegado al país eran familiares directos de "El Mencho". Gerardo González Valencia, cuñado del líder narco, se instaló en la Argentina y luego fue detenido en Uruguay. Posteriormente, fue extraditado a Estados Unidos, donde lo condenaron a prisión perpetua por tráfico de drogas.

el-mencho.v1 El Mencho construyó una organización criminal que pasó de operar a nivel local a expandirse por gran parte de México y el extranjero. Departamento de Policía de San Francisco Por otro lado, dos argentinos quedaron imputados. Uno de ellos fue el taxista que presidía la empresa utilizada para lavar dinero. El otro fue Oscar Gilberto Calvete, quien armó el sistema de mercadeo en el país.