México: turistas quedaron refugiados en un zoológico tras la ola de violencia en Jalisco

El caos desatado en México tras el operativo contra “El Mencho” dejó bloqueos y ataques en Jalisco. Más de mil visitantes debieron pasar la noche resguardados en el Zoológico de Guadalajara.

México atraviesa horas de tensión luego del operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”. La reacción violenta en distintos puntos de Jalisco provocó bloqueos carreteros, incendios de vehículos y cortes en rutas clave, lo que obligó a cerca de mil turistas a permanecer resguardados dentro del Zoológico de Guadalajara.

Los visitantes provenían de estados cercanos como Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Colima, Michoacán y Aguascalientes. Muchos formaban parte de excursiones organizadas y habían llegado a la ciudad en autobuses para recorrer el parque, considerado el zoológico más grande del país por su extensión y diversidad de especies.

México en alerta: bloqueos y carreteras cerradas La activación del “código rojo” y los reportes de violencia impidieron que los grupos regresaran a sus lugares de origen. Se contabilizan al menos 21 autobuses, cinco furgonetas y varios vehículos particulares varados en el predio, mientras autoridades estatales implementaron un operativo de seguridad para evitar incidentes.

La Policía de Jalisco mantiene vigilancia permanente en el estacionamiento del zoológico, donde los turistas debieron pasar la noche dentro de sus propias unidades, ya que el complejo no cuenta con instalaciones de hospedaje.

violencia en mexico el mencho 2 Turistas permanecen resguardados en el Zoológico de Guadalajara, México, ante los bloqueos y la inseguridad. EFE Entre las personas resguardadas hay niños, mujeres y adultos mayores. Ante la emergencia, el gobierno estatal y el Sistema DIF Jalisco distribuyeron cobijas, alimentos, agua potable y pañales, además de habilitar sanitarios del parque para cubrir necesidades básicas.