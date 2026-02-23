Tras el asesinato de El Mencho, el Gobierno de México aseguró que no se registran más bloqueos en las rutas

Live Blog Post

El recorrido de El Mencho

En la conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, comenzó su discurso repasando el camino del narcotraficante conocido como El Mencho. "Él se inició en el narcotráfico en la década de los '90. Desde esa fecha, comenzó a ser considerado como objetivo relevante y, luego, Estados Unidos lo agregó a su lista de los más buscados. En diciembre de 2024, el Gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por información que llevara a su captura", relató Trevilla este lunes.

Luego, indicó cómo se llevó a cabo el operativo para capturar al líder narco. Comenzaron a realizar el seguimiento de la red de vínculos de El Mencho "hasta que se dieron las condiciones para planear su detención".