Presenta:

Mundo

|

México

Ola de violencia en México: los impactantes videos del narcobloqueo tras la muerte de "El Mencho"

Grupos vinculados al narcotráfico bloquearon distintas ciudades de México en una jornada dramática tras la muerte de "El Mencho", capo del cartel de Jalisco.

MDZ Mundo

Caos en México Narcotráfico
EFE

Una ola de violencia asola México tras la muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, capo del cartel de Jalisco Nueva Generación. Distintos grupos vinculados al narcotráfico bloquean ciudades de todo el país. Fue ocupado el aeropuerto de Guadalajara, una de las principales ciudades mexicanas.

En el marco de estos incidentes, se registraron videos e imágenes dramáticas de los múltiples incendios reportados y narcobloqueos en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Oaxaca.

Te Podría Interesar

Las impactantes imágenes y videos del caos en México

Caos Aeropuerto de Guadalajara Narcotráfico
Caos México Narcotráfico Puerto Vallarta
Caos México Narcotráfico Narcobloqueo Guadalajara
Caos México Narcotráfico Narcobloqueo Incendios
Caos Puerto Vallarta México Narcotráfico
Caos Aeropuerto de Guadalajara México Narcotráfico
Caos en México Narcotráfico

Archivado en

Notas Relacionadas