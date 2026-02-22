Ola de violencia en México: los impactantes videos del narcobloqueo tras la muerte de "El Mencho"
Grupos vinculados al narcotráfico bloquearon distintas ciudades de México en una jornada dramática tras la muerte de "El Mencho", capo del cartel de Jalisco.
Una ola de violencia asola México tras la muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, capo del cartel de Jalisco Nueva Generación. Distintos grupos vinculados al narcotráfico bloquean ciudades de todo el país. Fue ocupado el aeropuerto de Guadalajara, una de las principales ciudades mexicanas.
En el marco de estos incidentes, se registraron videos e imágenes dramáticas de los múltiples incendios reportados y narcobloqueos en los estados de Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Colima y Oaxaca.