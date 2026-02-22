Cancillería recomendó a los argentinos postergar los viajes a México tras la ola de violencia narco

En medio del caos que atraviesa México tras abatir al líder narco "El Mencho", Cancillería argentina emitió un mensaje para quienes pensaban viajar o están allá.

Este domingo se desató el caos en México tras un fuerte operativo de seguridad que terminó con la vida de "El Mencho", el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Ante la ola de violencia, Cancillería argentina emitió un mensaje para quienes pensaban viajar o están allá.

En el comunicado difundido por redes sociales, la cartera liderada por Pablo Quirno recomendó "evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a Jalisco y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice".

Por otro lado, el ministerio le sugirió a quienes estén en aquel estado de México "extremar las precauciones, evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales".