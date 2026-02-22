La presidenta de México pidió "calma" en medio de la ola de violencia tras la muerte de El Mencho
Mientras grupos armados toman las calles de varios Estados de México, Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en redes sociales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma", tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.
En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".
"Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó Sheinbaum.
El mensaje de Claudia Sheinbaum
FUENTE: EFE