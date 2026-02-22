La presidenta de México pidió "calma" en medio de la ola de violencia tras la muerte de El Mencho

La presidenta de México , Claudia Sheinbaum , llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma" , tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".