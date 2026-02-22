Así está México tras la muerte del capo narco "El Mencho": el caos llegó a los lugares turísticos y hay alerta en varios estados

Live Blog Post

Cuáles son los estados más afectados en México

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa, sur del estado, "ha derivado en enfrentamientos en la zona" y que, como reacción, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".

Lemus señaló que ordenó activar el "código rojo" para proteger a la población, al tiempo que se ha suspendido el transporte público de forma temporal en algunas zonas, y que se ha instalado una Mesa de Seguridad, que sesionará de manera permanente, en coordinación con fuerzas federales.

En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de bloqueos en carreteras que se produjeron en el marco de "labores para la captura de objetivos criminales", sin dar más detalles.

Mientras que en la terminal de autobuses de Morelia, capital de Michoacán, han sido suspendidas las salidas hasta nuevo aviso.

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que se "han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato", derivado de la acción federal.

Y en el norteño Tamaulipas, la vocería del estado ha informado de bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana.

Medios locales también han informado de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades.

Hasta ahora, no se ha informado de personas lesionadas.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó en un comunicado que "se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales".

De momento, tampoco hay información oficial sobre el resultado del operativo.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse en sus casas ante el riesgo y a evitar las zonas donde se registran los bloqueos y enfrentamientos.

Con información de EFE