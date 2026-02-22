Con apoyo de Estados Unidos: así fue el operativo militar que abatió a "El Mencho" en Jalisco

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, fue abatido este domingo tras un operativo de fuerzas especiales en el municipio de Tapalpa, estado de Jalisco. La acción, encabezada por el Ejército con apoyo de la Guardia Nacional, desató una ola inmediata de bloqueos, incendios y ataques coordinados en distintos puntos del país. Estados Unidos también participó del operativo.

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional, el capo narco, de 59 años, resultó gravemente herido durante el enfrentamiento y murió mientras era trasladado en helicóptero a Ciudad de México . En el operativo fallecieron además otros seis integrantes del CJNG, dos fueron detenidos y tres militares resultaron heridos.

El despliegue se apoyó en tareas de inteligencia militar y en información complementaria aportada por autoridades estadounidenses. Washington ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por datos que condujeran a su captura.

Las fuerzas especiales se movilizaron hacia Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, tras ubicar al líder narco en la zona. Durante la intervención se produjo un intenso intercambio de disparos. El Ejército señaló que el personal fue atacado y respondió en defensa propia.

En el lugar se incautaron vehículos blindados y armamento pesado, incluidos lanzacohetes capaces —según la Defensa mexicana— de derribar aeronaves y destruir vehículos. El Gobierno confirmó que el procedimiento se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos, que aportaron información clave para el despliegue.

La muerte de “El Mencho” ocurre en un contexto de presión de Washington sobre México para reforzar la lucha contra el narcotráfico, particularmente por el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.

Reacción del CJNG: bloqueos y violencia

Tras conocerse la muerte del líder, grupos vinculados al CJNG montaron bloqueos con vehículos incendiados en rutas estratégicas de Jalisco y estados vecinos como Michoacán. También se reportaron ataques en Guanajuato y cortes de carreteras en Tamaulipas.

En Jalisco, los focos de violencia se concentraron en Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala. El gobernador Pablo Lemus activó el “código rojo”, suspendió parcialmente el transporte público y recomendó a la población permanecer en sus hogares.

En Michoacán se registraron bloqueos en carreteras y suspensión de salidas en la terminal de autobuses de Morelia. Aerolíneas internacionales cancelaron vuelos hacia Puerto Vallarta y en el puerto de Manzanillo se detuvieron operaciones de forma preventiva.

El mensaje oficial y el escenario que se abre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantener la calma y aseguró que existe coordinación plena entre el gobierno federal y las administraciones estatales. Señaló que, más allá de los episodios violentos, en la mayor parte del país las actividades continuaban con normalidad.

Desde EE.UU., el subsecretario de Estado Christopher Landau calificó el abatimiento como “un gran hito para México y Estados Unidos”, aunque expresó preocupación por la escalada posterior.

La caída del fundador del CJNG constituye uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico mexicano en los últimos años. Sin embargo, la reacción inmediata del cartel expuso su capacidad operativa y dejó abierto el interrogante sobre una eventual reconfiguración interna y una posible disputa por la sucesión en una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.