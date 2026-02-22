Presenta:
Nemesio Oseguera, el Mencho, era esposo de Rosalinda González y uno de los fugitivos más buscados por la DEA estadounidense.
En Vivo

Se supo cómo fue el operativo para asesinar a "El Mencho", el líder del Cartel de Jalisco, que desató el caos en México

México está convulsionada tras un operativo que terminó con la muerte del líder del Cartel de Jalisco conocido como El Mencho. Varios estados están en caos.

MDZ Mundo

Supuestos integrantes del crimen organizado bloquearon este domingo distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades. Esto terminó con la vida de "El Mencho", el líder del Cartel de Jalisco que fue abatido.

Live Blog Post

Cómo fue el operativo militar para asesinar a "El Mencho"

Según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) resultó gravemente herido durante el enfrentamiento armado en Tapalpa, localidad ubicada a unos 130 kilómetros de Guadalajara. Luego falleció mientras era trasladado en aeronave hacia Ciudad de México.

El saldo del operativo incluyó también la muerte de otros seis integrantes del cartel, la detención de dos más y tres militares heridos. Además, el Ejército incautó vehículos blindados y armamento pesado, entre el que se contaban lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos.

El comunicado oficial de la Sedena señaló que el operativo contó con trabajos de inteligencia militar central y con "información complementaria" aportada por autoridades de Estados Unidos, datos que fueron decisivos para localizar al narco en la zona de Tapalpa. Cabe recordar que el Gobierno de Washington ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Live Blog Post

El caos llegó a Cancún y otros lugares turísticos

Uno de los estados afectados por la ola de violencia narco es Quintana Roo. Allí se reportaron quema de vehículos y negocios en Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Cancún, cuatro de las zonas turísticas más populares de México.

image
Un negocio en Quintana Roo bajo fuego.

Un negocio en Quintana Roo bajo fuego.

Bloqueo De Fuego En El Ingreso A Quintana Roo
Live Blog Post

La Embajada de Estados Unidos en México emitió un alerta de emergencia

En medio de la tensión, la Embajada de Estados Unidos en México emitió un alerta de seguridad en el Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), el Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios), las zonas del Estado de Michoacán, Estado de Guerrero y Estado de Nuevo León.

"Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las localidades mencionadas deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso", expresó el comunicado difundido en redes sociales.

Ante esto, la Embajada estadounidense recomendó tomar las siguientes medidas:

  • Evite las zonas cercanas a las actividades policiales.
  • Esté atento a lo que ocurre a su alrededor.
  • Busque refugio y reduzca al mínimo los traslados innecesarios.
  • Siga las noticias en los medios de comunicación locales.
  • Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.
  • Evite las aglomeraciones.
  • Mantenga informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.
Live Blog Post

Habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio del caos

En su cuenta de X, Sheinbaum publicó un mensaje en el que, primero, señaló que "la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones". En ese marco, aseguró que "existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados", y aconsejó: "Debemos mantenernos informados y en calma".

Por su parte, la presidenta afirmó que "en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad".

Mientras tanto, expresó: "Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México".

image
Live Blog Post

Cancelaron las clases en Jalisco tras el caos en México

El gobernado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció en X que las clases quedarán suspendidas en su Estado durante el lunes.

Live Blog Post

Código rojo en Jalisco

El gobernado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó en su cuenta de X que el Estado está bajo código rojo. Ante esto, dio una serie de recomendaciones:

  • No circular por carreteras
  • Quedarse dentro de casa
  • El servicio de transporte público está suspendido
Live Blog Post

Cómo funcionan los aeropuertos en México

Uno de los epicentros del caos es el aeropuerto de Guadalajara, que fue tomado en medio de los enfrentamientos. Sin embargo, en los últimos minutos, el Grupo Aeropuerto del Pacífico emitió un comunicado afirmando que ahora funciona con normalidad.

"La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis entre los pasajeros", aseguró.

Grupo Aeroportuario del Pacífico
Live Blog Post

Las fuertes imágenes del caos en México

En imágenes difundidas por medios y redes sociales, se observan vehículos en llamas atravesados sobre carreteras y columnas de humo visibles a varios metros de distancia, en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Tamaulipas y Aguascalientes. También circulan imágenes de negocios incendiados en Guanajuato.

Mirá todas las fotos y videos haciendo clic acá

Caos Aeropuerto de Guadalajara México Narcotráfico
Live Blog Post

Cuáles son los estados más afectados en México

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa, sur del estado, "ha derivado en enfrentamientos en la zona" y que, como reacción, "en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades".

Lemus señaló que ordenó activar el "código rojo" para proteger a la población, al tiempo que se ha suspendido el transporte público de forma temporal en algunas zonas, y que se ha instalado una Mesa de Seguridad, que sesionará de manera permanente, en coordinación con fuerzas federales.

En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de bloqueos en carreteras que se produjeron en el marco de "labores para la captura de objetivos criminales", sin dar más detalles.

Mientras que en la terminal de autobuses de Morelia, capital de Michoacán, han sido suspendidas las salidas hasta nuevo aviso.

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que se "han registrado quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en distintos puntos de Guanajuato", derivado de la acción federal.

Y en el norteño Tamaulipas, la vocería del estado ha informado de bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana.

Medios locales también han informado de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades.

Hasta ahora, no se ha informado de personas lesionadas.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó en un comunicado que "se están atendiendo los bloqueos que se registran en algunas zonas de Jalisco producto de operativos realizados por instituciones federales".

De momento, tampoco hay información oficial sobre el resultado del operativo.

Las autoridades han exhortado a la población a mantenerse en sus casas ante el riesgo y a evitar las zonas donde se registran los bloqueos y enfrentamientos.

Con información de EFE

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos