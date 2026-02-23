Qué es la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticarteles, la unidad del ejército de EE.UU. que participó en la operación contra el "El Mencho"

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias " El Mencho " -líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)- a manos del Ejército de México este domingo, ha sido uno de los golpes más fuertes contra los carteles de la droga en ese país en los últimos años.

Al conocerse la noticia, integrantes de su organización realizaron bloqueos de carreteras en 20 estados, quemaron vehículos y atacaron comercios.

Y es que "El Mencho" no solo era el hombre más buscado en México, sino también en Estados Unidos y se había vuelto una pieza fundamental en la actual estrategia mexicana contra el narco debido a las presiones de Washington.

Por eso no resulta extraño que fuentes oficiales de EE.UU. le hayan revelado a la agencia de noticias Reuters que la recién creada Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticarteles (JIATF-CC, por sus siglas en inglés) había "colaborado" con el ejército mexicano en el operativo contra "El Mencho".

Esta información también fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena). Tanto el Sedena como las fuentes del Pentágono señalaron que la colaboración se basó en proveer "información complementaria" y que se trató principalmente de un operativo mexicano.

Getty Images La muerte de "El Mencho" por parte de las autoridaes mexicanas inició una ola de violencia por varias ciudades del país.

De acuerdo con la información de las autoridades estadounidenses, la JIATF-CC fue creada hace poco menos de un mes, como parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense en la lucha contra el tráfico de drogas.

"La creación de este equipo hace parte del enfoque de todo el gobierno para identificar, interrumpir y desmantelar las operaciones de los carteles que representan una amenaza para los Estados Unidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México", señala la página oficial del Comando Norte del ejército de EE.UU.

Actualmente es dirigida por el general de la Fuerza Aérea Maurizio Calabrese, quien ha tenido experiencia en Europa y África, en especial dirigiendo equipos de inteligencia.

La nueva fuerza fue inaugurada en una ceremonia especial realizada en la ciudad fronteriza de Tucson, en el estado de Arizona.

Calabrese le dijo a Reuters que el ejército estadounidense está usando su conocimiento de organizaciones como al Qaeda y Estado Islámico (EI) para rastrear a los carteles.

"Los carteles operan de manera diferente a al Qaeda o EI, con motivaciones diferentes, lo que hace que sea aún más importante para nosotros identificar redes para poder desarticularlas y desmantelarlas", aclaró.

Papel en México

"El Mencho", como era conocido el capo de la droga de 59 años, fue el cofundador del CJNG, organización que desde la década pasada se extendió por el país y se convirtió en una de las bandas criminales más violentas, a la par del Cartel de Sinaloa.

El gobierno de EE.UU. ofrecía US$15 millones por su captura, mientras que en México la suma era la más alta de su programa de recompensas: US$1,75 millones.

US North Command La JIATF-CC fue instalada hace menos de un mes en una base militar ubicada en la frontera entre EE.UU. y México.

Más recientemente, el gobierno de Donald Trump había designado al CJNG como una organización terrorista por considerarla un "cartel despiadado y violento responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas" hacia EE.UU.

De acuerdo a fuentes militares, la creación de la JIATF-CC a mediados de enero, con énfasis en inteligencia, tenía como principal objetivo la captura de los jefes de los carteles de droga que funcionan en México.

"El JIATF-CC trabajará con el el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para garantizar que compartamos toda la inteligencia entre nuestro Departamento de Guerra, las fuerzas del orden y los socios de la Comunidad de Inteligencia", señala el portal.

Este tipo de colaboración fue aceptado por el gobierno mexicano, que señaló que la planeación y ejecución del operativo incluyó trabajos de inteligencia militar central y se desarrolló "dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos", país que proporcionó "información complementaria" clave para la intervención.

Un funcionario aseguró a Reuters que EE.UU. recopiló un paquete detallado de objetivos en torno a "El Mencho" y a través de la JIATF-CC se lo proporcionó al gobierno mexicano para la operación de este domingo. Pero repitió que toda la operación fue realizada por fuerzas mexicanas.

Para muchos analistas de seguridad, la creación de la JIATF-CC es un paso importante en las relaciones entre México y EE.UU., sobre todo después de que este último a través de su presidente, Donald Trump, había considerado incluso ataques en territorio mexicano para luchar contra el tráfico de drogas.

Getty Images El operativo contra "El Mencho" se hizo con colaboración de EE.UU.

Tras confirmarse la muerte de "El Mencho", el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, dijo que "este era un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo".

Y la cooperación, a partir de la creación de la JIATF-CC, es un punto a favor de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien había rechazado cualquier intento de intervención directa de las fuerzas estadounidenses en territorio mexicano, hablando de un modelo de "coordinación sin subordinación" con Washington en seguridad y otros temas.

El operativo contra "El Mencho" tomó por sorpresa a quienes creían que el gobierno mexicano estaba concentrando todos sus esfuerzos en el Cartel de Sinaloa.

"La muerte de Oseguera el domingo conmocionó a analistas de seguridad y diplomáticos que asumían que el gobierno mexicano estaba demasiado empantanado en su lucha contra el Cartel de Sinaloa como para abrir un segundo frente. Ambos carteles son los más poderosos de México, con armamento y personal que a menudo superan al gobierno", señala la periodista Maria Abi-Habib en The New York Times.

De acuerdo con fuentes del Pentágono citadas por Reuters y el diario estadounidense, la presión del gobierno mexicano sobre el cartel sinaloense había llevado a la facción dirigida por "El Mencho" a aumentar el tráfico de fentanilo hacia EE.UU., que las autoridades estadounidenses lograron rastrear y que habría sido parte de la información básica para iniciar las acciones en contra del hombre "más buscado" por dos países.

Getty Images

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC