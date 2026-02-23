México: quiénes son los posibles sucesores de "El Mencho" del Cártel Jalisco Nueva Generación

El domingo se confirmó en México la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como " El Mencho ", abatido en un operativo de fuerzas especiales del Ejército con apoyo de inteligencia estadounidense. Su caída marca el fin de una figura central del crimen organizado contemporáneo.

No se trataba de un líder más dentro del narcotráfico. Durante años, Oseguera Cervantes consolidó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una de las estructuras criminales más expansivas y violentas del siglo XXI, con presencia en múltiples regiones y conexiones internacionales.

El CJNG se convirtió en un actor dominante dentro del mapa criminal de México, dedicado al tráfico de drogas sintéticas, armas y otras actividades ilícitas. Para agencias internacionales, se trata de una organización con alcance transnacional y una capacidad operativa que supera a muchos grupos rivales.

La muerte de su líder deja a la organización frente a un escenario incierto. Analistas en seguridad advierten que la ausencia de un sucesor indiscutido podría derivar en enfrentamientos internos, alianzas cambiantes y una escalada de violencia mientras distintas facciones buscan consolidar el mando .

A diferencia de otros cárteles en México, donde la sucesión familiar permitió una transición relativamente ordenada, el CJNG no cuenta con un reemplazo inmediato. Rubén Oseguera González, hijo del líder abatido, permanece preso en Estados Unidos, mientras que otros parientes cercanos carecen del peso suficiente para imponer autoridad.

Especialistas señalan que la línea sucesoria se encuentra fracturada. Este vacío podría abrir paso a una disputa entre comandantes regionales, similar a conflictos internos que se han producido en otras organizaciones criminales tras la caída de sus jefes.

En este contexto, el futuro del CJNG dependerá del equilibrio entre poder territorial, control financiero y respaldo interno dentro de la estructura.

Los nombres que suenan para liderar el CJNG de México

Juan Carlos Valencia González (“El 03”, “El R3” o “El Plumas”)

Hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia, figura clave del entramado financiero del CJNG, es considerado por muchos analistas el heredero natural dentro del núcleo familiar. Su posición histórica dentro del organigrama —identificada por su alias numérico— revela su cercanía al liderazgo. A Valencia González se le atribuye la creación y conducción del Grupo Élite, el brazo armado más especializado del cártel, responsable de operaciones tácticas, incursiones contra rivales y control de plazas en disputa. Informes de inteligencia lo ubican con influencia en el sureste de Jalisco y proyección hacia Colima, lo que refuerza su peso operativo más allá del linaje.

image Hijastro de “El Mencho” y jefe del Grupo Élite, es considerado el heredero natural dentro del núcleo familiar del CJNG. Wikipedia

Audias Flores Silva (“El Jardinero”)

Representa el perfil del jefe regional que construyó poder desde el control territorial. Dirige operaciones en zonas estratégicas de Jalisco y Michoacán y supervisó la expansión del CJNG hacia Zacatecas, uno de los territorios más disputados de México en los últimos años. Especialistas lo consideran el mando más fuerte que no pertenece al núcleo familiar, lo que le otorga un rol bisagra dentro de la organización: su apoyo podría inclinar alianzas internas y definir el equilibrio de poder en una eventual disputa sucesoria.

image Operador territorial clave, controla zonas estratégicas del occidente de México y lideró la expansión del cártel hacia nuevas regiones. DEA

Ricardo Ruiz Velasco (“Doble R” o “R2”)

Opera en la zona metropolitana de Guadalajara, epicentro histórico y financiero del CJNG. Reportes de inteligencia lo ubican entre los hombres con mayor control sobre la infraestructura urbana del cártel, incluyendo logística, finanzas y protección territorial. Algunos análisis lo posicionan incluso por encima de otros mandos en términos de poder efectivo, ya que dominar la capital jalisciense implica manejar uno de los nodos estratégicos más importantes para la organización.

image Figura de peso en Guadalajara, domina el núcleo urbano y logístico que sostiene las finanzas del CJNG. Gobierno de México

Heraclio Guerrero Martínez (“Tío Lako”)

Su influencia se concentra en Michoacán y en esquemas de robo de combustible, tanto mediante extracción ilegal en ductos como a través del llamado huachicol fiscal. Junto a su familia, controla rutas y zonas estratégicas vinculadas a estas actividades, que representan una fuente de financiamiento paralela al narcotráfico. Aunque su poder es más regional que nacional, su capacidad para generar ingresos y sostener redes logísticas lo convierte en una pieza valiosa dentro de la estructura criminal.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”)

Se lo vincula con la operación logística en puertos marítimos, especialmente Manzanillo, considerado un punto clave para el ingreso de precursores químicos provenientes de Asia. Autoridades mexicanas lo señalan como un alto mando con influencia directa en el flujo de insumos para la producción de drogas sintéticas. Reportes oficiales indican que cuenta con respaldo dentro del entorno familiar del líder abatido, lo que refuerza su legitimidad interna. Además, agencias estadounidenses lo identifican como un operador clave en estrategias de reclutamiento y expansión.

image Vinculado a la operación del puerto de Manzanillo, maneja el ingreso de precursores químicos clave para la producción de drogas sintéticas. Gobierno de México

La desaparición del líder histórico abre un periodo de tensión dentro del CJNG. Sin una figura dominante que ordene la estructura, el escenario en México podría derivar en disputas internas o reconfiguraciones estratégicas. El desenlace dependerá de quién logre consolidar alianzas, controlar territorios clave y asegurar las fuentes de financiamiento que sostienen a una de las organizaciones criminales más poderosas de la región.