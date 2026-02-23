De cuidar paltas a líder narco: así fueron los inicios de El Mencho

La muerte de El Mencho , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación , desencadenó una ola de violencia en distintas regiones de México . Tras el operativo en el que fue abatido, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos, enfrentamientos armados y operativos de seguridad reforzados en varios estados.

Las autoridades mexicanas desplegaron fuerzas federales para contener la situación, mientras especialistas advierten que la caída del capo podría provocar disputas internas y reacomodamientos dentro del crimen organizado. El impacto no solo es local: su figura era central en el tráfico internacional de drogas y su muerte abre un escenario incierto.

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho , nació el 17 de julio de 1966 en una zona rural de Michoacán. Su lugar exacto de nacimiento es discutido: algunas versiones apuntan a Naranjo de Chila, mientras otras mencionan Aguililla o Uruapan. Creció en una familia humilde dedicada al cultivo de aguacate y abandonó la escuela en quinto grado para trabajar.

Desde adolescente tuvo contacto con el narcotráfico . Trabajó como vigilante de plantíos vinculados a la familia Valencia, un grupo que inicialmente ocultaba marihuana en cargamentos de aguacate y que con el tiempo evolucionó hacia el Cártel del Milenio.

A mediados de los años 80 emigró a Estados Unidos y se instaló en el norte de California. Allí comenzó a involucrarse en el tráfico de heroína y metanfetamina, intentando construir una red de distribución. Fue detenido en 1986 junto a su hermano tras vender heroína a agentes encubiertos .

El Mencho La figura de El Mencho se convirtió en un símbolo del poder y la transformación del narcotráfico en las últimas décadas. EFE

En 1992 fue condenado y posteriormente deportado a México. Investigaciones periodísticas señalan que su cuñado Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, influyó en su formación dentro del negocio de las drogas. Tras recuperar la libertad en 1997, se incorporó como policía municipal en Tomatlán, Jalisco. Ese paso por las fuerzas de seguridad le permitió establecer vínculos con integrantes del crimen organizado.

Posteriormente se integró al círculo de protección del narcotraficante Armando Valencia Cornelio, conocido como “El Maradona”, líder del Cártel del Milenio. También mantuvo vínculos con los hermanos Nava Valencia y con Ignacio “Nacho” Coronel, operador del Cártel de Sinaloa.

El nacimiento del CJNG y su ascenso al poder

La ruptura entre organizaciones criminales tras la muerte de Nacho Coronel en 2010 marcó un punto de inflexión. Junto a su cuñado Abigael González Valencia, El Mencho heredó parte de la estructura del Cártel del Milenio y fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Bajo su liderazgo, el grupo pasó de ser una organización regional a una red criminal con presencia en gran parte del territorio mexicano y conexiones internacionales.

El CJNG consolidó su poder mediante el tráfico de metanfetaminas hacia Estados Unidos y Europa, además de expandir operaciones hacia mercados asiáticos. Su crecimiento acelerado lo convirtió en uno de los cárteles más influyentes del narcotráfico contemporáneo.