Las imágenes más impactantes del caos en México tras el asesinato del capo narco "El Mencho"

El domingo, las fuerzas armadas de México abatieron a "El Mencho", en un gran operativo contra el narcotráfico. Tras ello, se desató el caos a lo largo del país.

Caos en México tras la caída de El Mencho.

El asesinato del líder narco Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", desató el caos en México el domingo por la tarde. Las fuerzas armadas abatieron al capo narco más buscado de México y los Estados Unidos, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, luego de localizarlo en el municipio de Tapalpa, un lugar serrano del estado de Jalisco, al oeste de México.

En un megaoperativo contra el narcotráfico, el ejército mexicano se enfrentó a la banda de criminales, logrando el asesinato y posterior captura del cuerpo de "El Mencho". Pese a que el operativo concluyó con éxito, integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste).

Mirá todas las imágenes del caos en México tras el asesinato de "El Mencho"

