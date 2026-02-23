Las imágenes más impactantes del caos en México tras el asesinato del capo narco "El Mencho"

El asesinato del líder narco Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho" , desató el caos en México el domingo por la tarde. Las fuerzas armadas abatieron al capo narco más buscado de México y los Estados Unidos, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación , luego de localizarlo en el municipio de Tapalpa, un lugar serrano del estado de Jalisco, al oeste de México.

En un megaoperativo contra el narcotráfico, el ejército mexicano se enfrentó a la banda de criminales, logrando el asesinato y posterior captura del cuerpo de "El Mencho". Pese a que el operativo concluyó con éxito, integrantes del crimen organizado bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste).