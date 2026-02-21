Un adolescente sufrió una brutal agresión a la salida de un boliche en San Rafael

La riña se produjo a la salida de un boliche en ese departamento. El menor fue agredido con un baldosa.

Un adolescente de 17 años permanece internado en grave estado luego de haber sido atacado con una baldosa a la salida de un boliche en el departamento de San Rafael, todo en el marco de una pelea entre varias personas.

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado, aproximadamente a las 6, en la intersección de Avenida Ballofet y Graña.

Según el parte policial, el conflicto se habría generado minutos antes en el interior del local Bruto Club, ubicado en ese lugar. Luego se habría desplazado a la vía pública donde se desató la riña que involucró a varios hombres y también mujeres.

Las autoridades advirtieron que un llamado al 911 relató los hechos, pero que cuando la policía arribó al lugar los participantes del conflicto ya se habían dispersado. Sin embargo, desde el Hospital Schestakow de San Rafael luego llegó la información que traería luz sobre el desarrollo de los hechos.

A ese nosocomio habría ingresado el adolescente, trasladado en un vehículo particular por su madre, una mujer de 36 años. Allí, fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano grave (TEC grave), quedando internado en estado delicado.