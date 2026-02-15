"Trato de no rendirme para que el cáncer no me gane": Kiara, la adolescente que inspira

La historia de Kiara Yanira Rua no es una más. La historia de Kiara es una historia de resiliencia. A los 11 años, la adolescente recibió el diagnóstico que cambió su vida para siempre: osteosarcoma de fémur, un cáncer óseo agresivo .

Hoy, con 15, y sin negar el dolor ni la angustia que implica la enfermedad , elige aferrarse a la vida con una fortaleza que conmueve . Su sonrisa no desconoce la batalla que libra, pero sí la trasciende: Kiara demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, es posible mantener la esperanza.

Kiara comparte un mensaje inspirador en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil.

En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil , Kiara comparte su historia y deja un mensaje alentador e inspirador para otros niños y familias que enfrentan una situación similar.

T odo empezó con un dolor de rodilla , acompañado por un pequeño bulto. Como el dolor de Kiara no cesaba, su familia la llevó a la guardia, creyendo que la molestia era producto de un golpe. Pero el dolor de Kiara no era por un golpe.

Mediante una biopsia, confirmaron el diagnóstico: osteosarcoma de fémur , un cáncer que se origina con mayor frecuencia en la rodilla y que afecta en su mayoría a adolescentes y adultos jóvenes.

"Yo nunca había conocido lo que era el cáncer. Nunca tuvimos a nadie con la enfermedad. No entendíamos nada. Fuimos a la guardia creyendo que se había pegado. Ahí empezó todo", contó a MDZ la mamá de Kiara, Sandra Ester Llanos.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 08.50.58 Kiara cuenta con el apoyo incansable de su mamá, Sandra, y de su papá, Fabián.

Poco tiempo después del diagnóstico, Kiara inició la quimioterapia. Sin embargo, una vez completo este procedimiento, en uno de sus controles, los médicos confirmaron aquello que nadie desea escuchar: el cáncer había vuelto, y esta vez, con metástasis en los dos pulmones. La recomendación era amputar la pierna.

"Había que amputarle la pierna y Kiara no quería saber nada de esto. No había forma, era su pierna. Pero el tumor empezó a crecer un montón y ya la morfina no calmaba. Así que después de mucho llanto, le amputaron su pierna", relató Sandra.

Pero esto no era todo. Pocos días después de la amputación, Kiara entró nuevamente a quirófano para la operación de pulmón. Además, una vez más tenía que hacer quimioterapia.

A lo largo de los 4 años que lleva de tratamiento, a Kiara la amputaron una parte más de la pierna, ya que el tumor había vuelto. También entró otra vez a cirugía por sus pulmones. A todo esto se le sumaban los bloques de quimioterapia.

"Cuando por fin íbamos viendo la luz al final del túnel, tocaba volver al principio. No entendíamos nada, nos preguntábamos qué habíamos hechos mal. Nos partía el corazón, era muy doloroso verla sufrir. Nunca vamos a entender por qué a los niños", detalló Sandra.

El presente de Kiara

A pesar de todo lo que ha atravesado Kiara con tan solo 15 años, la adolescente deja un mensaje esperanzador: " Acá sigo, con muchas recaídas, pero yo siempre intento ponerle la mejor voluntad, porque nunca me he rendido. Es la enseñanza que quiero dar", expresa.

"Trato de no rendirme para que el cáncer no me gane", agrega.

Kiara no niega el dolor que arrastra la enfermedad. De hecho, cuenta que en un principio fue muy difícil aceptar el diagnóstico. "Al inicio yo no aceptaba la enfermedad, era muy diferente mi mentalidad, me sentía muy mal. Pero mientras más me apoyaba mi familia, iba cambiando mi mentalidad y quería vivir más, luchar más, ir al hospital, a cada control, a cada quimioterapia".

WhatsApp Image 2026-02-13 at 08.55.18 Kiara tiene 15 años y sueña con conocer el mar.

La adolescente reconoce que hay días buenos y otros muy malos. Mientras continúa su tratamiento contra el cáncer, Kiara confiesa que le gusta compartir sus mañanas de hospital con otros niños. "Me encanta hacerme amigos en el hospital para pasar la mañana y entretenerme. Me hace bien esa compañía", agrega.

Actualmente, Kiara sigue en tratamiento. Si bien inicialmente iba a terminar en 2025, todavía no sabe cuántos meses más seguirá. En todo este proceso la adolescente no ha estado sola. Más allá de su familia, ha recibido la contención y compañía de Tras-Pasar.

El rol de Tras-Pasar

"Las chicas de Tras-Pasar te dan ese ánimo, ese poquito de alegría antes de cada pinchazo o de arrancan la quimio. Se han convertido en amigos de la familia y de los chicos. Estamos muy agradecidos. Están siempre si necesitamos algo, para ver cómo nos sentimos, al pie del cañón. Estamos muy agradecidos", reforzó Sandra, quien pidió agradecer especialmente a Merchu, Eve y Karina.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 08.50.56 Kiara junto a Mercedes Carrión, fundadora de la Asociación Tras-Pasar.

La Asociación Tras-Pasar es una ONG sin fines de lucro creada en Mendoza el 7 de septiembre de 2010, destinada a acompañar chicos con cáncer.

Mercedes Carrión, mamá de Cami Gómez, es su fundadora. Cami tenía seis años cuando enfermó de cáncer. Diez meses después de comenzar con su tratamiento, la pequeña falleció. Pero en el camino se encargó de dejar algo muy en claro: "Cuando todo esto pase vamos a hacer algo", le dijo a su mamá.

"Ella había podido mirar al cáncer a los ojos, había podido ver en muchos de sus amiguitos, que a la par de ella transitaban esta enfermedad, la desigualdad", contó Mercedes.

Así nació Tras-Pasar; esta asociación que invita a ponerse en el lugar del otro y que lucha por la igualdad de condiciones para enfrentar el cáncer. Para esto, no solo visitan a los pacientes y sus cuidadores en los hospitales, sino que también tienen su propia casita que aloja a los chicos y sus familias, con un equipo de profesionales que brinda contención emocional y apoyo psicológico en el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y más allá del mismo, a nivel individual y grupal.

El mensaje de Kiara

Hacia el final de la charla con MDZ, Kiara quiso compartir un verso contra el cáncer que escribió en sus largos días de hospital:

"Nunca es muy tarde ni muy temprano para comenzar algo que de grande será lo que serás,

así desde pequeños los sueños de grande comienzan a crecer, pero a veces hay adversidades que primero debes vencer.

Así como tus sueños y algo en tí que se quiere desarrollar, tu tumor tu lo entiendes como enfermedad,

pero no estás solo pequeño guerrero, eres un héroe y dentro de ti tienes la fuerza para vencer a esta forma de maldad.

Por eso te respeto, te apoyo y te admiro. Pienso en tu lucha, tu entrega y en tu espíritu.

Hoy me inspiro. Hoy te pido que seas fuerte y que veas el equipo que te acompaña en un combate que se lucha con familia, amigos y médicos que están contigo en cada paso, en cada prueba, en cada fracaso.

El poder de una célula maligna no se compara con el amor de tu familia.

No necesito saber tu nombre para apoyarte. No necesito ver tu cara para empatizar, pero solo te pido que seas fuerte".

Además, Kiara pidió a quienes están atravesando una situación similar que "no se rindan y que amen con todo su ser". "Mientras vivamos, hay que soñar", concluyó la adolescente que sueña con terminar su tratamiento y poder conocer el mar.