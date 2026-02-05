"No es fácil": la mamá del nene que viajó a Florianopolis y le diagnosticaron cáncer reveló fuertes detalles del tratamiento

En las últimas horas, la mamá de Felipe , el nene de 2 años que fue diagnosticado con un cáncer avanzado durante unas vacaciones en Florianópolis , Brasil , contó cómo será la nueva etapa médica que enfrentará su hijo tras su llegada a la Argentina.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, María de los Ángeles Solís brindó detalles sobre el estado de salud, el tratamiento previsto y los cambios que atravesará la familia en los próximos meses.

Felipe ya fue trasladado al Hospital Garrahan, donde continuará su atención médica luego del diagnóstico recibido en un hospital pediátrico de Brasil . Según explicó su madre, el primer alivio llegó al concretar el viaje sanitario hacia Buenos Aires y confirmar que el tratamiento contará con cobertura médica.

En su mensaje, María de los Ángeles agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los días más complejos. “Estoy profundamente agradecida por todas las oraciones, por la preocupación de todos y por la cantidad de mensajes que recibimos. Eso es lo único que vamos a seguir necesitando de ahora en adelante”, expresó. También destacó a quienes colaboraron para que el traslado fuera posible y señaló que el niño llegó en condiciones estables.

La mujer definió a Felipe como “un guerrero” y pidió acompañamiento para enfrentar el proceso que se viene. “ Es un tratamiento largo, no es fácil , pero vamos a estar fuertes para él”, sostuvo.

Felipe nene 2 años cáncer Brasil (2) Felipe ya fue trasladado al Hospital Garrahan. Instagram (@IvanNicolásAdamczuk)

De acuerdo con lo que indicó, los médicos estiman que la recuperación podría demandar al menos doce meses, aunque aclaró que todo dependerá de la evolución clínica del menor

Además, la familia informó que decidió suspender todas las colectas y campañas solidarias iniciadas cuando aún estaban en Brasil. “La solidaridad fue enorme y estamos eternamente agradecidos. Queremos que ahora esa ayuda llegue a otros chicosque estén pasando por situaciones similares”, explicó.

Viajó con sus papás a Brasil y le diagnosticaron un cáncer avanzado

La historia de Felipe comenzó en unas vacaciones familiares en Florianópolis, Brasil, para visitar a la abuela de los pequeños en Canasvieiras.

Ahí fue cuando Felipe, de 2 años, comenzó a sentirse mal, lo que llevó a los padres a pensar que estaba descompuesto, incluso con gastroenteritis. Sin embargo, cuando fue atendido, los médicos le diagnosticaron cáncer.

"Estuvimos internados dos días hasta que le practicaron unas biopsias. El primer resultado que sale de la médula espinal confirma que era un neuroblastoma”, contó la madre de Felipe. Este es un tipo de cáncer que afecta a niños menores de 5 años y que se origina en el sistema nervioso.

“El cáncer ya está haciendo metástasis por todo su cuerpito. Felipe no tiene ni un metro de altura. Está traumatizado por toda la cuestión médica, solo sabe decir que no cuando alguien se acerca. Fueron muchos estudios, extracciones, agujas. Tuvo tres punciones en la médula, en el tórax, infinidad de cosas", explicó en aquel momento.