Psicofármacos en la menopausia: cuánto ayudan y cuánto tapan

Fernanda tenía 52 años cuando llegó al consultorio médico con insomnio, ansiedad y episodios de llanto que no lograba explicar. En pocos minutos recibió una receta con ansiolíticos y antidepresivos. Sin embargo, detrás de esos síntomas había algo más profundo: una crisis de identidad, cambios familiares, cuestionamientos personales y una etapa de transformación que nadie exploró durante la consulta.

La menopausia no es una enfermedad La menopausia puede convertirse en un momento de gran vulnerabilidad emocional. Los cambios hormonales impactan directamente en el cerebro y pueden provocar alteraciones del sueño, irritabilidad, dificultades de concentración y síntomas similares a los de la depresión o la ansiedad. La ciencia ha demostrado que la disminución de estrógenos afecta neurotransmisores clave como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Sin embargo, los estudios también señalan que no todo malestar emocional durante el climaterio tiene origen exclusivamente biológico. Muchas veces intervienen factores relacionados con la historia personal, las relaciones afectivas, las pérdidas, los cambios de rol o las preguntas existenciales que suelen aparecer en esta etapa de la vida.

MUJER1 Los cambios hormonales impactan directamente en el cerebro. Archivo. El problema no es la existencia de los psicofármacos En numerosos casos son herramientas valiosas e incluso indispensables. El riesgo aparece cuando se transforman en la única respuesta frente a situaciones complejas que requieren una mirada más amplia. En mis talleres escucho con frecuencia relatos similares: mujeres que consultan por angustia, insomnio o ansiedad y reciben medicación sin que nadie les pregunte qué está ocurriendo en sus vidas. Algunas describen una mejora inicial de los síntomas, pero reconocen que el vacío emocional permanece. Detrás de un cuadro que parece depresión puede haber un duelo por la identidad anterior, la pérdida de roles o una crisis de pareja silenciada. Detrás de la ansiedad pueden esconderse temores vinculados al envejecimiento, la dependencia o la invisibilidad social. El insomnio puede estar relacionado con preocupaciones persistentes, sobrecarga de responsabilidades o conflictos no elaborados. Incluso la irritabilidad puede expresar necesidades insatisfechas o vínculos agotadores.

Resulta fundamental diferenciar situaciones Cuando los síntomas son leves o moderados y están asociados a circunstancias vitales concretas, la psicoterapia puede ofrecer resultados muy positivos. Cuando existe una depresión mayor, un trastorno de ansiedad generalizada o un insomnio severo, la combinación de tratamiento psicológico y farmacológico suele ser la alternativa más efectiva. Y cuando lo que emerge es una profunda transformación de identidad, ninguna medicación puede responder preguntas como: ¿quién soy ahora?, ¿qué deseo para esta nueva etapa?, ¿qué aspectos de mi vida necesito revisar? En este punto, el acompañamiento profesional adquiere un valor central. Las mujeres necesitan sentirse protagonistas de su proceso de salud y contar con información que les permita participar activamente de las decisiones terapéuticas.

Algunas preguntas pueden ayudar durante la consulta: