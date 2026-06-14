Psicofármacos en la menopausia: cuánto ayudan y cuánto tapan
Los síntomas emocionales no siempre son hormonales. La importancia de combinar tratamiento médico y acompañamiento psicológico.
Fernanda tenía 52 años cuando llegó al consultorio médico con insomnio, ansiedad y episodios de llanto que no lograba explicar. En pocos minutos recibió una receta con ansiolíticos y antidepresivos. Sin embargo, detrás de esos síntomas había algo más profundo: una crisis de identidad, cambios familiares, cuestionamientos personales y una etapa de transformación que nadie exploró durante la consulta.
La menopausia no es una enfermedad
La menopausia puede convertirse en un momento de gran vulnerabilidad emocional. Los cambios hormonales impactan directamente en el cerebro y pueden provocar alteraciones del sueño, irritabilidad, dificultades de concentración y síntomas similares a los de la depresión o la ansiedad. La ciencia ha demostrado que la disminución de estrógenos afecta neurotransmisores clave como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Sin embargo, los estudios también señalan que no todo malestar emocional durante el climaterio tiene origen exclusivamente biológico. Muchas veces intervienen factores relacionados con la historia personal, las relaciones afectivas, las pérdidas, los cambios de rol o las preguntas existenciales que suelen aparecer en esta etapa de la vida.
El problema no es la existencia de los psicofármacos
En numerosos casos son herramientas valiosas e incluso indispensables. El riesgo aparece cuando se transforman en la única respuesta frente a situaciones complejas que requieren una mirada más amplia. En mis talleres escucho con frecuencia relatos similares: mujeres que consultan por angustia, insomnio o ansiedad y reciben medicación sin que nadie les pregunte qué está ocurriendo en sus vidas. Algunas describen una mejora inicial de los síntomas, pero reconocen que el vacío emocional permanece. Detrás de un cuadro que parece depresión puede haber un duelo por la identidad anterior, la pérdida de roles o una crisis de pareja silenciada. Detrás de la ansiedad pueden esconderse temores vinculados al envejecimiento, la dependencia o la invisibilidad social. El insomnio puede estar relacionado con preocupaciones persistentes, sobrecarga de responsabilidades o conflictos no elaborados. Incluso la irritabilidad puede expresar necesidades insatisfechas o vínculos agotadores.
Resulta fundamental diferenciar situaciones
Cuando los síntomas son leves o moderados y están asociados a circunstancias vitales concretas, la psicoterapia puede ofrecer resultados muy positivos. Cuando existe una depresión mayor, un trastorno de ansiedad generalizada o un insomnio severo, la combinación de tratamiento psicológico y farmacológico suele ser la alternativa más efectiva. Y cuando lo que emerge es una profunda transformación de identidad, ninguna medicación puede responder preguntas como: ¿quién soy ahora?, ¿qué deseo para esta nueva etapa?, ¿qué aspectos de mi vida necesito revisar? En este punto, el acompañamiento profesional adquiere un valor central. Las mujeres necesitan sentirse protagonistas de su proceso de salud y contar con información que les permita participar activamente de las decisiones terapéuticas.
Algunas preguntas pueden ayudar durante la consulta:
- ¿Los síntomas tienen únicamente una causa hormonal o también existe un componente emocional?
- ¿La medicación forma parte de un tratamiento integral?
- ¿Sería conveniente sumar acompañamiento psicológico? ¿Qué alternativas no farmacológicas existen?
- ¿Durante cuánto tiempo será necesario utilizar la medicación?
Preguntar no implica cuestionar al profesional. Implica involucrarse en el propio cuidado. Tampoco todos los abordajes terapéuticos cumplen la misma función. La psicología clínica puede ayudar a trabajar duelos, conflictos emocionales y síntomas de ansiedad o depresión. La terapia cognitivo-conductual suele ser especialmente eficaz para el insomnio y los trastornos de ansiedad. Los enfoques existenciales permiten explorar cuestiones relacionadas con el sentido, el propósito y la identidad. Los grupos de mujeres ofrecen contención y validación de experiencias compartidas. Y los procesos de acompañamiento orientados a las transiciones vitales ayudan a rediseñar proyectos y objetivos para la segunda mitad de la vida.
Desde la comunidad Mujeres 5.0 observamos desde hace años un fenómeno que muchas veces todavía no encuentra un nombre adecuado dentro de los discursos tradicionales de salud. Numerosas mujeres atraviesan una transformación profunda que no puede explicarse únicamente por los cambios hormonales. Se trata de una etapa de revisión personal, redefinición de prioridades y búsqueda de nuevas formas de habitar la propia vida. La adolescencia cuenta con reconocimiento cultural como etapa de cambios y construcción de identidad. La menopausia, en cambio, todavía suele ser abordada principalmente desde sus síntomas físicos. Sin embargo, ambas comparten procesos de transformación, incertidumbre y redefinición personal.
Por eso, cuando una mujer recibe solamente una receta médica, puede perder la oportunidad de comprender el significado más profundo de lo que está viviendo. La medicación puede aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. Pero el acompañamiento psicológico permite comprender, elaborar y encontrar sentido a los cambios. La menopausia no representa el final de una etapa productiva o significativa. Para muchas mujeres constituye el inicio de un período de mayor libertad, lucidez y autenticidad. Atravesarlo de manera saludable implica reconocer tanto la dimensión biológica como la emocional y existencial de la experiencia.
Ninguna mujer debería sentir que sus síntomas son reducidos únicamente a una cuestión química. Merece ser escuchada en toda su complejidad, con su historia, sus vínculos, sus pérdidas, sus deseos y sus proyectos. Porque la medicina puede aliviar el dolor. Pero comprender lo que ese dolor viene a decir también forma parte del camino hacia el bienestar.
* Daniela Rago. Lic. en Psicopedagogía y Relaciones Públicas. Creadora del Movimiento Mujeres 5.0 — 330.000+ mujeres en comunidad global.
X: @Mujeres50
Instagram: @danielarago9k
Mail: [email protected]