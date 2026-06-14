"Vivo el cine": Jorge Román y una mirada distinta sobre cómo actuar

El libro Vivo el cine: Apuntes para no actuar funciona menos como un manual tradicional y más como una invitación a desarmar ciertas ideas instaladas sobre la actuación en cine. Desde su experiencia como actor y profesor en Ciencias de la Educación, Jorge Román propone una búsqueda práctica, sensible y profundamente ligada al trabajo concreto dentro de un set.

Jorge Román y su mirada sobre la actuación cinematográfica Román carga además con una trayectoria singular dentro del cine argentino y latinoamericano. Oriundo de Palo Santo, Formosa, tuvo un impulso decisivo en el año 2000 con su participación en Felicidades y al año siguiente alcanzó reconocimiento con el protagónico de El Bonaerense. Más adelante fue protagonista de la serie Monzón y participó en películas como Mi mejor enemigo, Nordeste, La León y Ulises, entre muchas otras. En 2009 integró además un laboratorio de la fundación de Robert Redford en Sundance, con Ed Harris como coach, experiencia que terminó de profundizar una mirada pedagógica que hoy atraviesa todo el libro. Lejos de escribir desde la teoría pura o desde un lenguaje académico cerrado, Román parte de algo mucho más concreto: la experiencia viva del rodaje. Y ahí aparece uno de los grandes valores de este trabajo. El autor entiende que actuar para cámara implica códigos específicos que muchas veces no se enseñan con claridad en la formación tradicional. El tiempo fragmentado del cine, la relación con el fuera de campo, la escucha mínima frente a cámara o la administración de la energía en un set forman parte de una práctica que aquí se piensa desde el oficio y no desde la solemnidad.

jorge roman en la presentación de su libro Mara Jimena Alincastro Acosta La "Vía del Enigma": Un nuevo enfoque para actores La llamada “Vía del Enigma”, concepto central del libro, aparece justamente como una herramienta para abordar ese problema. Román propone un modelo de entrenamiento donde el actor deje de “mostrar” emociones para empezar a convivir con una cierta opacidad expresiva, con zonas no resueltas y silencios capaces de sostener verdad frente a cámara. En ese sentido, el famoso pedido de muchos directores —'no actúes'— deja de ser una consigna enigmática para convertirse en una práctica posible de entrenar y comprender. Uno de los aspectos más interesantes del libro es su decisión de trabajar desde la práctica. La estructura está organizada a partir de ejercicios, escenas breves y situaciones pensadas específicamente para ser grabadas y luego analizadas. No se trata solamente de leer conceptos, sino de probarlos en el cuerpo y en la cámara. Román entiende que gran parte del aprendizaje cinematográfico sucede justamente ahí: en el error, en la repetición y en la observación de lo filmado.

También resulta valioso cómo el texto articula referencias cinematográficas, experiencias personales y herramientas de actuación sin perder claridad. Las películas y escenas mencionadas funcionan como ejemplos vivos de una idea mayor: pensar la actuación cinematográfica como un estado de disponibilidad más que como una demostración técnica. El actor no aparece aquí como alguien que controla completamente la escena, sino como alguien que aprende a convivir con la incertidumbre y a reaccionar dentro de ella. En tiempos donde abundan manuales cargados de fórmulas rápidas o frases motivacionales sobre actuación, Vivo el cine: Apuntes para no actuar encuentra su mayor fortaleza en otro lugar: la honestidad. Román no intenta construir un método definitivo ni ofrecer respuestas absolutas. Lo que comparte es una manera de pensar el trabajo actoral desde la experiencia concreta del set, desde la observación y desde una ética profundamente ligada al oficio.