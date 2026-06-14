Antoni Gaudí, San José acabará el templo

El hábita del artista adviene así: “La Escritura nos enseña que no somos nosotros quienes damos un lugar a Dios , como si fuera un elemento de una serie o parte de un todo mayor que Él. Es Dios en cambio quien nos da un lugar, y el lugar que nos regala es su propio corazón: el lugar del Hijo, para nosotros que éramos extraños; el lugar del Amado, para nosotros que somos pecadores” León XIV - Basílica de la Sagrada Familia , Barcelona.

Y corre el riesgo de perderse en la mirada del mundo. El desafío es la trascendencia de la contemporaneidad.

Y está totalmente influida por el modo de ser artista . Como el modo de ser artista por el modo de ser del artista…

El arte es una iniciativa de la mirada del artista y se cumple en la mirada del otro.

Lo que necesitamos es como nos necesitamos.

No sabemos pensar lo que no sabemos sentir y, antes que nada, no sabemos creer.

Creer hace ver.

La iniciativa nos sincera.

Y la alegría es el espejo de nuestra sencillez…

Porque la fe es la conciencia del humor. El humor nos da aceptarnos tal como somos más que tal como esperamos ser.

La humildad nos hace necesitar la verdad.

“Puesto que somos templo del Espíritu Santo (cf. 1 Co 6,16.19), esta obra coincide con nuestra vida, que Dios concibe como una obra maestra que debemos realizar juntos y nos llama a colaborar con Él (1 Co 3,9).

Nuestra reconciliación es nuestra expresión.

Lo que nos falta es lo que nos falta creer.

“La Creu de Crist, que corona esta basílica, és la Creu dels últims que se vuelven los primeros, de los pecadores que se vuelven santos, de los muertos que resucitarán. Al admirar la torre de Jesucristo, alzamos la mirada hacia Él, hacia Aquel que sólo nos revela la verdad de Dios y la verdad de nosotros mismos”

Creer es tal como soy conmigo al ser contigo.

Creer nos hace consientes de cómo se cumple lo que somos.

“En la cruz de Jesús nuestra fe alcanza su culmen, como profesa la inscripción que se encuentra en la base de la aguja: “Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, tu solus Altissimus”. Esta cruz brilla de día, reflejando la luz del sol, y brilla de noche, iluminando la ciudad como un faro abierto al Mediterráneo.”

Tu mirada es tal como creés.

JUAN BARROS (2) Creer es tal como soy conmigo al ser contigo. Ilustración de Juan Barros.

La felicidad no es lo que no es

El arte nos deja vivir como nos hace vivir.

¡Dios nos hace ser mucho más que el yo!

El yo no es nuestra compensación. Es nuestro límite.

Nada nos puede demandar más que amar.

“Como arquitecto ardiente de fe, el venerable Antoni Gaudí concibió estos espacios con el deseo de narrar los misterios de la vida del Señor”

Lo que das es como sos.

Sumamos tal como nos sumamos.

Todo es como es creído.

Todo está al alcance de hacernos prójimo.

Ignoramos lo que podemos ser tal como ignoramos fe.

El arte es el altavoz del sentido.

“ Y demostremos así que la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo, no para destacar en clasificaciones mundanas, sino para guiar los pasos del pueblo de Dios que peregrina en esta tierra de Cataluña, con la cruz que ilumina el camino, como una lámpara encendida en la espera del regreso del Esposo”

Tal como amamos podemos creer

Celebramos, dando gracias así, la iluminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia

La cruz blanca, en línea recta sobre el altar de la nave central, Gaudí la concibió de 172,5 metros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.