Perdió la llave en el lago, un buzo la recuperó y el agradecimiento conmovió a todos

Lo que comenzó como un imprevisto con una llave al finalizar sus vacaciones terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad que unió a una familia de turistas, un instructor de buceo y la campaña solidaria que acompaña a Thiago, un adolescente de Villa Carlos Paz que atraviesa un tratamiento contra la leucemia.

El jueves por la tarde, una familia oriunda de Santiago del Estero perdió la llave de su camioneta mientras realizaba un paseo en hidropedal por el lago San Roque, frente al puente Uruguay. El vehículo ya estaba cargado con todas sus pertenencias porque el regreso a casa era inminente, por lo que la situación generó una gran preocupación.

Ante el pedido de ayuda, Gonzalo Odasso, responsable de los hidropedales Carlos Paz Aventuras y también buzo e instructor de buceo, les transmitió tranquilidad y les aseguró que haría todo lo posible para recuperar la llave. Sin embargo, explicó que por cuestiones de seguridad no podía realizar una inmersión al caer la tarde y que debía esperar hasta la mañana siguiente para solicitar la autorización correspondiente y comenzar la búsqueda.

Mientras la familia pasó la noche en Córdoba capital, donde tenía familiares, Odasso también dio aviso a la Policía sobre la camioneta que había quedado estacionada en la zona. Según destacó, los efectivos reforzaron los controles y el vehículo permaneció intacto hasta el regreso de sus propietarios.

A primera hora del viernes comenzó la búsqueda. Acompañado por su familia desde la superficie, el instructor se sumergió en un sector donde la visibilidad era prácticamente nula. Tras más de una hora de trabajo logró distinguir apenas una parte de la llave entre el fondo del lago y finalmente pudo recuperarla.

"Cuando les mostré la llave no lo podían creer. Fue una alegría enorme para todos", relató Odasso, quien comparó el momento con la emoción de sentirse "Messi metiendo un gol".

Pero la historia todavía tenía un capítulo más. Cuando los turistas quisieron pagarle por el trabajo realizado, el buzo rechazó el dinero y les propuso destinar ese gesto a una causa solidaria. Les habló de la campaña "Todos por Thiago", impulsada por la comunidad educativa del Instituto Julieta Delfino para ayudar a un adolescente de 15 años que está realizando un costoso tratamiento por leucemia bajo estrictas medidas de cuidado.

Perdió la llave en el lago, un buzo la recuperó y el agradecimiento conmovió a todos

Cadena de favores

Odasso facilitó los datos para realizar la donación y puso en contacto a la familia santiagueña con los impulsores de la campaña, para garantizar que el aporte llegara directamente al joven.

"Esto es una cadena de favores. Yo no quería cobrarles; prefería que ese dinero sirviera para ayudar a Thiago", explicó el instructor.

Lo que parecía una simple llave perdida en el fondo del lago San Roque terminó transformándose en una historia de empatía y solidaridad, donde un gesto desinteresado permitió que una familia de turistas regresara a su casa y, al mismo tiempo, sumara una ayuda concreta para un chico de Villa Carlos Paz que sigue dando pelea en su recuperación.